Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Elektrik ve Yenilenebilir Enerji İşlerinden Sorumlu Danışmanı Usame ed-Durat, ülkesinin Türkiye ile elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında mevcut ve olası işbirliklerini AA muhabirine değerlendirdi.

Özellikle güneş enerjisi paneli ve rüzgar türbini imalatında lider Türk şirketleri ile çeşitli toplantılar yaptıklarını kaydeden Durat, halihazırda gaz ve fosil yakıtlarla çalışan elektrik santralleri alanında birçok Türk şirketiyle işbirliği yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin bu alanlarda öncü olduğunu söyleyen Durat, "Yenilenebilir enerjiler alanında, özellikle de rüzgâr ve güneş enerjisine yatırım konusunda işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalamak üzere Türkiye'deki ilgili makamlarla irtibat kurma sürecindeyiz." ifadelerini kullandı.

Durat, başkent Trablus'un doğusunda özel bir bölgenin yenilenebilir enerji alanında projeler için tahsis edildiğini, Türk şirketlerin bu bölgedeki projelerin inşasında önemli rol oynayacağını dile getirdi.

- TÜRK ŞİRKETLERİ LİBYA AĞINDA GÜÇLÜ BİR VARLIĞA SAHİP

Türk şirketlerin özellikle elektrik şebekesi ve üretim istasyonları konusunda kendileriyle büyük ortaklıkları olduğunu söyleyen Durat şunları kaydetti:

"Batı Trablus ve Misrata'da elektrik santrallerimiz var. Bunlar Türk şirketler tarafından hayata geçiriliyor. Türk şirketleri her zaman özellikle gaz ve fosil yakıtlarla çalışan üretim istasyonlarında önemli rol oynuyor.

Bakım ve onarımda da önemli rol oynayan Türk şirketleri var. Trablus'un güneyinde bir elektrik santrali ile ilgili yine bir Türk şirketle anlaşmamız var. Türk şirketleri Libya ağında güçlü bir varlığa sahip."

- TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDA ELEKTRİK BAĞLANTISI YAKIN BİR ÜLKE ÜZERİNDEN YAPILABİLİR

Elektrik bağlantısıyla ilgili Ulusal Birlik Hükümeti'nin bir komisyon kurmaya hazırlandığını aktaran Durat, halihazırda Libya ile İtalya, Malta ve Yunanistan arasında elektrik bağlantıları ile ilgili mutabakat zaptı bulunduğunu belirtti.

Durat, Türkiye ile Libya arasında elektrik bağlantısına ilişkin ise şunları ifade etti:

"Türkiye ile elektrik bağlantısının Libya'ya yakın ülkelerden biri üzerinden yapılacağı düşüncesindeyim. Sonra elektrik bu ülkeler üzerinden Libya ve Türkiye arasında aktarılacak. Elektrik enterkonneksiyonu konusu gündemimizde ve bağlantının mümkün olup olmadığının belirlenmesi için Türk tarafı ile görüşülecek."

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