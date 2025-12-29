Türkiye başta olmak üzere dünyada birçok ülke enerji alanında yeni atımlar atmak için girişimlerde bulunuyor. Türkiye, Afrika kıtasında dost ülke olan Somali ile hidrokarbon alanındaki iş birliği konusunda görüşmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Mohamed ile Somali'nin kara ve deniz sahalarında iki ülke tarafından yürütülen hidrokarbon arama çalışmalarının mevcut durumunu ve yeni döneme ilişkin operasyonel planlamaları ele aldıklarını kaydetti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye ziyareti öncesi Bakan Mohamed ile görüştüklerini belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Somali'nin kara ve deniz sahalarında yürüttüğümüz hidrokarbon arama programının mevcut durumunu ve önümüzdeki döneme ilişkin operasyonel planlamaları ele aldık. Türkiye-Somali enerji iş birliğini sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. Türkiye olarak Somali'yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyor ve hidrokarbon alanındaki iş birliğimizle inşallah yakın zamanda yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyoruz."