29 Aralık 2025 Pazartesi
  Dost ülke ile enerjide iş birliği: Yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız
Ekonomi

Dost ülke ile enerjide iş birliği: Yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız

Dost ülke Somali ile enerji konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Türkiye olarak Somali'yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyor ve hidrokarbon alanındaki iş birliğimizle inşallah yakın zamanda yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyoruz.' dedi.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 17:15 - Güncelleme:
Dost ülke ile enerjide iş birliği: Yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız
Türkiye başta olmak üzere dünyada birçok ülke enerji alanında yeni atımlar atmak için girişimlerde bulunuyor. Türkiye, Afrika kıtasında dost ülke olan Somali ile hidrokarbon alanındaki iş birliği konusunda görüşmelerde bulundu.

TÜRKİYE'DEN SOMALİ İLE ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Mohamed ile Somali'nin kara ve deniz sahalarında iki ülke tarafından yürütülen hidrokarbon arama çalışmalarının mevcut durumunu ve yeni döneme ilişkin operasyonel planlamaları ele aldıklarını kaydetti.

"HİDROKARBON ALANINDA YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye ziyareti öncesi Bakan Mohamed ile görüştüklerini belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Somali'nin kara ve deniz sahalarında yürüttüğümüz hidrokarbon arama programının mevcut durumunu ve önümüzdeki döneme ilişkin operasyonel planlamaları ele aldık. Türkiye-Somali enerji iş birliğini sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. Türkiye olarak Somali'yi Afrika kıtasında en önemli ortaklarımızdan biri olarak görüyor ve hidrokarbon alanındaki iş birliğimizle inşallah yakın zamanda yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyoruz."

