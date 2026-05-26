Dost ülke Türkiye'nin kapısına teklifle geldi: Ankara bize haritada yerini göstersin

Mohamed, AA muhabirinin, Somali ile Türkiye arasındaki enerji işbirliğine ilişkin sorularını cevapladı.

İki ülkenin hidrokarbon alanındaki işbirliğinde ikinci aşamaya geçildiğini aktaran Mohamed, "Şu aşamada sondaj yapıyoruz. Sismik veri toplama çalışmalarını tamamladık. Bunlar analiz edildi ve yorumlandı. Şu anda açık denizde, deniz tabanında ilk kuyuya yönelik sondaj çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.

Mohamed, bu gelişmelerin önemine dikkati çekerek, "Bu çok önemli, çünkü en üst düzey liderliğin, Somali Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabık kaldığını ve bu sürece bağlılığını göstermektedir. Yıl sonuna doğru olumlu sonuçlar elde edeceğimizden oldukça eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sondaj çalışmalarından beklentilere ilişkin soru üzerine Mohamed, "Başlayan sondajın tamamlanmasını ve sonuçların teknik ekip tarafından açıklanmasını bekliyoruz. İyi haberler bekliyoruz. Şu an için bunun ne kadar petrol ya da doğal gaz olduğunu söyleyemeyiz, ancak olumlu sonuç bekliyoruz." yanıtını verdi.

Mohamed, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin Somali ekonomisine katkısına ilişkin de "Katkı çok açık olacak. Keşif yaptığımızda ve petrol bulduğumuzda, bu ekonomik kalkınmanın bir parçası olacak, istihdam yaratılacak, işsizlik sorunu olmayacak. Böylece Somali'de bir tür ekonomik büyüme olacak." ifadelerini kullandı.

Bu ortaklığın Somalililere sağlayacağı kazanımlara da değinen Mohamed, "Bilgi transferi zaten yapılıyor. Mutabakat zaptının bir parçası olarak yerel uzmanlığın iş başında eğitim yoluyla yetiştirilmesi gerekiyor. Günün sonunda, şu anda uzmanlar tarafından yapılan işi Somalililerin yapabilir hale gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "TÜRKİYE, SOMALİ'NİN YARDIMA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU DÖNEMDE GELDİ"

Mohamed, Türkiye ile Somali arasındaki "kardeşlik bağına" vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Türkiye kardeş ülke. Türkiye, Somali'nin yardıma en çok ihtiyaç duyduğu zamanda, 2011'de, Somali'de yaşanan insani kriz döneminde geldi. O günden bugüne Türkiye Somali'yi hiç terk etmedi, hep orada oldu. Askeriden güvenliğe, askeri eğitime kadar tüm alanlarda işbirliği yaptı ve şimdi de hidrokarbon alanında yapılıyor. Ayrıca Somali'nin topraklarında kritik minerallerin ve diğer önemli minerallerin yataklarına sahip olması nedeniyle madencilik alanında da bazı anlaşmalar yapmayı bekliyoruz. Somali ile Türkiye arasında onları birbirine bağlayan kardeşçe bir bağlılık var. Bu nedenle Türkiye'nin Somali'nin kardeş bir ülkeden desteğe ihtiyaç duyduğu bir zamanda geldiğini düşünüyoruz."

Türkiye ile Somali arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmaya dikkati çeken Mohamed, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda bulunma, Somali tarafından ağırlanma ve ülkede faaliyet yürütme ve yatırım yapma imkanına sahip olduğunu ve bunun hükümetler arası bir ilişki olduğunu dile getirdi.

Mohamed, söz konusu enerji işbirliğinin bölgesel katkısına da değinerek, "Bu, enerji güvenliğine katkı sağlayabilir. Çünkü dünyadaki enerji krizine baktığınızda, hiçbir ülkenin enerji güvenliğini tek başına sağlayamayacağı çok açık. Yani birbiriyle bağlantılı, ülkeler arası bir durum. Tek bir kaynağa bağımlılık da zorlayıcıdır. Dolayısıyla, ülkenin bu güvenliği garanti altına alabilecek şekilde çeşitlendirilmiş ve farklı güzergahlar olması gerekir." ifadelerini kullandı.

- MADENCİLİKTE İŞBİRLİĞİ HEDEFİ

İstanbul ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Mohamed, "Ele aldığımız konu, madencilik sektöründeki anlaşmamızı nasıl daha da hızlandırabileceğimizdi. 2016'da madencilik alanında mutabakat zaptı imzalamıştık. Bu mutabakat zaptını gözden geçirmek ve nereden başlayabileceğimizi görmek istiyoruz. En azından mevcut verileri inceleyecek teknik komite oluşturmak istiyoruz. Elimizde tüm geçmiş veriler mevcut ve Türkiye, bu alandaki uzmanlığıyla bu verileri inceleyerek maden kaynaklarımızın havadan haritalamasını nasıl gerçekleştirebileceğimizi belirleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mohamed, Somali'nin silika kumundan uranyuma kadar geniş maden kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizde yer altında bolca kaynak var. Bunları barışçıl, makul ve dostane bir şekilde çıkarmak ve geliştirmek istiyoruz." dedi.

- AFRİKA BOYNUZU'NDA ÇOK YÖNLÜ ORTAKLIK

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişimini sürdürürken, enerji işbirliği bu stratejik ortaklığın en dikkat çekici başlıklarından biri haline geldi.

İki ülke arasındaki hidrokarbon arama ve üretim anlaşması kapsamında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali açıklarında yürüttüğü sismik çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda önemli enerji potansiyeli tespit edildiği bildirildi.

Sismik çalışmaların ardından nisanda ilk derin deniz sondaj aşamasına geçilerek "Curad-1" kuyusunda faaliyetlere başlandı. İklim ve deniz koşullarının elverişli seyretmesi halinde operasyonun 6 ila 9 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi ile yürütülen operasyon, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki enerji varlığını sahada güçlendiren yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Bu enerji işbirliğini yeni bir hidrokarbon arama ve üretim anlaşmasıyla Somali kara alanlarına da taşıyan taraflar, zengin kaynaklara sahip ülkede madencilik alanında da ortaklıklar hedefliyor.