İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2025 Salı / 17 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,049
  • EURO
    43,2875
  • ALTIN
    3947.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dost ülkeye Türkiye desteği! Türkler hayata geçirecek
Ekonomi

Dost ülkeye Türkiye desteği! Türkler hayata geçirecek

İki Türk şirketiyle Libya'daki 4 kentte kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi için anlaşma imzalandı.

AA15 Nisan 2025 Salı 07:19 - Güncelleme:
Dost ülkeye Türkiye desteği! Türkler hayata geçirecek
ABONE OL

Libya'da, ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi'nin de aralarında bulunduğu dört kentte kalkınma projelerini hayata geçirmek üzere iki Türk şirketiyle sözleşme imzalandığı bildirildi.

Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu tarafından yapılan açıklamada kalkınma projeleriyle ilgili bilgi verildi.

Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu'nun, Libco İnşaat ve Cevahir Yapı ile yeni kalkınma projelerinin hayata geçirilmesine yönelik çeşitli sözleşmeler imzaladığı kaydedildi.

Bingazi, El-Beyda, Şahat ve Tobruk'a yönelik kalkınma projelerinin, kamu hastaneleri kurulmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla altyapının geliştirilmesi, yol inşası ve bakımını içerdiği aktarıldı.

Türk şirketleri, özellikle Bingazi'de inşaat ve altyapıyı kapsayan çok sayıda proje yürütüyor.

Şam-SDG anlaşmasına ilişkin Bakan Güler'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da peş peşe diplomasi trafiği! Birçok lider ile bir araya geldi

Bayraktar TB2'den dünyada bir ilk
  • Libya
  • Türk şirket
  • kalkınma projesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.