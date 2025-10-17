İSTANBUL 22°C / 14°C
Dost ülkeyle enerjide yeni işbirliği... Ortak projelere Türk adı kazınacak

Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi alanlarda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca iki ülke, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin inşası ve işletilmesine ilişkin ortak projeler geliştirecek.

Dost ülkeyle enerjide yeni işbirliği... Ortak projelere Türk adı kazınacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gambiya Petrol, Enerji ve Madenler Bakanı Nani Juwara tarafından imzalanan çerçeve anlaşmaya göre iki ülke, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin inşası ve işletilmesine ilişkin ortak projeler geliştirecek.

Anlaşma kapsamında kamu ve özel şirketleri, yenilenebilir enerji sektörlerine yatırım yapılması konusunda teşvik edilecek. Türkiye, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi alanlarda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Gambiya'da Türkiye damgası

