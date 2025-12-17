İSTANBUL 14°C / 4°C
17 Aralık 2025 Çarşamba
  • Dost ülkeyle imzalar atıldı: Türkiye dünyanın en zengin rezervlerine erişebilecek
Ekonomi

Dost ülkeyle imzalar atıldı: Türkiye dünyanın en zengin rezervlerine erişebilecek

OYAK ile Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanlığı arasında balıkçılık sektörüne ilişkin 'Stratejik İşbirliği ve Hizmet Anlaşması' imzalandı. Somali'nin sahip olduğu zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayacak anlaşma, Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkanı sunacak.

17 Aralık 2025 Çarşamba 10:14
Dost ülkeyle imzalar atıldı: Türkiye dünyanın en zengin rezervlerine erişebilecek
OYAK Genel Müdürlüğünde düzenlenen anlaşmanın imza törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Balıkçılık ve Mavi Ekonomi Bakanı Ahmed Hassan Aden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş katıldı.

Somali'deki balıkçılık faaliyetlerinin tek merkezden, sürdürülebilir ve kayıtlı bir yapı içinde yürütülmesini amaçlayan anlaşma, Aden ve Yalçıntaş tarafından imza altına alındı.

Anlaşma kapsamında kurulan SOMTURK Şirketi, Somali'nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkçılık faaliyetlerine ilişkin tüm lisanslama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Somali karasularında balık avlama izinleri yalnızca SOMTURK tarafından verilecek.

Somali'nin sahip olduğu zengin deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayacak anlaşma, Türk balıkçılık sektörüne de dünyanın en zengin balık rezervlerinden biri olan Somali sularına erişim imkanı sunacak.

İki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra OYAK'ın sürdürülebilir nema hedeflerini destekleyen bir gelir modelinin oluşturulmasının öngörüldüğü anlaşmayla, balık işleme ve destekleyici faaliyetlerin geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve elde edilen katma değerin Somali halkının refahına yansıtılması da hedefleniyor.

