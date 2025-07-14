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Ekonomi

Dost ülkeyle imzalar atıldı! Türkiye'den petrol ve doğal gaz hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Umman arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi. Bakan Bayraktar anlaşma hakkında, 'Bu anlaşma ile petrol ve doğal gaz keşfinden taşınmasına ve işlenmesine kadar uzanan süreçlerde ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 16:11 - Güncelleme:
Dost ülkeyle imzalar atıldı! Türkiye'den petrol ve doğal gaz hamlesi
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Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Umman'ın başkenti Muskat'a gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti kapsamında, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile iki ülke arasında enerji potansiyelini güçlendirecek bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görüşmenin ardından Türkiye ve Umman arasında enerjide somut işbirliklerinin önünü açacak mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma ile petrol ve doğal gaz keşfinden taşınmasına ve işlenmesine kadar uzanan süreçlerde ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi de anlaşmamızın temel unsurları arasında yer alıyor. Mevcut işbirliklerimizi farklı sektörlerde de ileriye götürecek bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde somut projelerle derinleşmesini ve her iki ülke için ortak kazanımlar üretmesini temenni ediyorum."

Bakan Bayraktar, Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile de bir araya geldiklerini, görüşmede petrolden doğal gaza yenilenebilir enerjiden elektrik altyapısına kadar birçok alanda karşılıklı ve üçüncü ülkelerde olası yatırım fırsatlarını ele aldıklarını kaydetti.

- ÜÇLÜ ANLAŞMA İMZALANDI

Bayraktar'ın Umman ziyaretine ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Umman'ın üst seviye petrol ve gaz arama üretim sektöründeki varlığını genişletmeye yönelik önemli bir adım attı.

TPAO, Umman Sultanlığı Enerji ve Madenler Bakanlığı (MEM) ve OQ Exploration and Production New Ventures L.L.C. (OQEP) ile üçlü anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında, TPAO, MEM ve OQEP'e belirli sahaları değerlendirmek ve incelemek üzere 3 aylık özel hak tanıdı.

Ayrıca, TPAO ile OQEP arasında yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla işbirliği anlaşması da imzalandı.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • petrol
  • doğal gaz
  • keşif

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