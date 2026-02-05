İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5454
  • EURO
    51,4622
  • ALTIN
    6788.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dost ülkeyle stratejik ortaklık: Bölgesel dinamikler kökünden değişiyor
Ekonomi

Dost ülkeyle stratejik ortaklık: Bölgesel dinamikler kökünden değişiyor

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini öngören anlaşma başta olmak üzere, deniz ticaretine ilişkin bir dizi önemli anlaşma ve sözleşmeyi onayladı. Somali ile Türkiye arasında onaylanan denizcilik anlaşmasının; deniz ticaretinin geliştirilmesi, gemi trafiğinin iyileştirilmesi, liman hizmetlerinin modernizasyonu, gemi adamlarının yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınması, teknik işbirliği ve tecrübe paylaşımı ile liman hizmetlerinde eşitliğin sağlanması ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılmasını kapsadığı bildirildi.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
Dost ülkeyle stratejik ortaklık: Bölgesel dinamikler kökünden değişiyor
ABONE OL

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, 5 Şubat'ta gerçekleştirdiği olağan toplantısında, ülkede devam eden kuraklık durumu ile bunun su ve gıda üzerindeki etkilerine ilişkin sunulan raporları ele aldı.

Hükümetin, mevcut durumun etkilerini azaltmaya yönelik acil tedbirler planladığı belirtildi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre'nin başkanlık ettiği toplantıda, doğal ve insan kaynaklı afetlere yönelik hazırlık, önleme ve müdahale süreçlerini tek çatı altında düzenleyen Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Fonu'na ilişkin Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi.

Türk F-16'ları Mogadişu semalarında... MSB: Komutanlığımız yeni görevlendirmelerle güçlendirildi

Düzenlemenin, toplum ile devlet arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, ilgili kurumların kurumsal kapasitesini artırmayı ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedefleyen çeşitli anlaşma ve politikaları da onayladı.

Onaylanan düzenlemeler arasında, Somali Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında denizcilik alanında işbirliğini kapsayan anlaşma, 2006 tarihli Deniz İşleri Sözleşmesi, 2007 tarihli Nairobi Gemi Enkazlarının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile 1969 tarihli Gemilerin Tonaj Ölçümüne İlişkin Uluslararası Sözleşme yer aldı.

Bölgeyi saran gücümüz karşısında çaresiz kaldılar: Stratejik avantaj Türkiye'nin elinde

Somali ile Türkiye arasında onaylanan denizcilik anlaşmasının; deniz ticaretinin geliştirilmesi, gemi trafiğinin iyileştirilmesi, liman hizmetlerinin modernizasyonu, gemi adamlarının yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınması, teknik işbirliği ve tecrübe paylaşımı ile liman hizmetlerinde eşitliğin sağlanması ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılmasını kapsadığı bildirildi.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin, 2011'den bu yana ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve kalkınma alanları başta olmak üzere çok boyutlu olarak geliştiği kaydedildi.

Türkiye'nin Afrika'daki varlığı gündemde: Kıtadaki dinamikleri değiştirecek güce ulaştılar

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.