Uluslararası kalpazan çetelerinin gerçeğinden ayırt etmesi çok zor olan 600 milyon dolar bastığı; sahte paraların Güneydoğu ve Bulgaristan sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu iddia edildi. İstanbul Kapalıçarşı'da esnaf alarma geçti; döviz büroları 100 ve 50 dolarlık banknotların alımını durdurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı.

'ÖDEME, ŞİKAYET ET'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Finans analisti İslam Memiş, sahte dolarlar nedeniyle bazı döviz bürolarının fırsatçılık yaptığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını söyledi. Memiş "Elinde 100 ve 50 dolar olan vatandaştan banknot başı '5 dolar komisyon' istemeye başladılar. Bu tür fırsatçıları hemen şikayet edin" dedi.

'TOPTANCI DA BİZDEN ALMIYOR'

Avcılar'da döviz bürosu işleten Erdem Akdoğan sahte dolarlar söylentisinin 10 gündür konuşulduğunu belirterek, "Toptancılar 100 dolar almıyor, bekliyoruz. Dolayısıyla biz de almıyoruz. Zincirleme herkesi etkiledi. Sahte banknot geldiğinde kaşe basıp yetkililere bildiriyoruz." dedi.

ASIL TEHLİKE 'BEYAZ DOLAR'DA

Piyasada 'beyaz' olarak bilinen eski basım 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların bankamatik, mor ışık ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia edildi. Piyasada yeni basım renkli 50 dolarlık sahte banknotlar olduğu da öne sürüldü.

'BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLADIK'

Sahte dolar iddiaları üzerine Merkez Bankası'ndan açıklama yapıldı. Adli makamlar tarafından gönderilen sahte paraların incelendiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile paylaşılmıştır. Teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır."

ATM'LER GÜNCELLENİYOR

Türkiye Bankalar Birliği de yaptığı açıklamada kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmelerinin yapıldığını bildirdi. Uzmanlar güncellemelerin bir hafta sürebileceğini söyledi.

'ABARTILI İDDİALAR GÜVENİ SARSIYOR'

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği Yönetim Kurul Başkanı Mehti Şeren, Kapalıçarşı'da konuştu. Eline iki sahte dolar alan Şeren "Bir haftada 2 paraya rastladım, onlar da tespit ediliyor. Tamamı yalan ve asılsız. Sahte ve abartılı iddialarla ekonomik güveni sarsanlarla ilgili işlemler başlatılmalıdır" diye konuştu.

Sahte dolara soruşturma

Sahte dolar paniği