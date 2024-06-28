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Ekonomi

Döviz/altın dönüşümlü KKM stok bakiyesinde gerileme sürüyor! Güncel rakam belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) stok bakiyesi mayıs ayında 5 milyar dolar azalarak 67,9 milyar dolara indi.

AA28 Haziran 2024 Cuma 17:33 - Güncelleme:
Döviz/altın dönüşümlü KKM stok bakiyesinde gerileme sürüyor! Güncel rakam belli oldu
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TCMB, aylık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında 72,9 milyar dolar olan DDKKM stok bakiyesi mayıs ayında 5 milyar dolar azalarak 67,9 milyar dolara indi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi yaklaşık 3 milyar dolar azalışla 51,4 milyar dolardan 48,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,2 milyar dolar gerileyerek 21,4 milyar dolardan 19,2 milyar dolara indi.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de mayıs ayında 28 milyar lira azalarak 65,1 milyar liradan 37,1 milyar liraya indi.

  • DDKKM
  • döviz mevduat
  • altın katılma

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