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Dövizde spekülatif alımlara geçit yok

BDDK, bir günde birden fazla döviz alım satım işlemi yapan spekülatörlerin önüne geçmek için yeni bir adım attı. Düzenlemeye göre 100 bin dolar üzerinde alım yapmak isteyenler bir gün bekleyecek. Alınan dövizler, hesaba ertesi gün geçecek.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz piyasasında spekülatif işlem yapanların önünü kesmek için bir takım yeni kurallar getirdi. Yeni kural çerçevesinde dünden itibaren başlayan uygulama sonucunda 100 bin dolar üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek. Yapılan bilgilendirmeye göre döviz bozduranlar için bekleme süresi yok. Satılan dövizin Türk Lirası karşılığı aynı gün hesapta olacak. 

AMAÇ İSTİKRAR

Karar ile spekülatif döviz talebinin frenlenmesi, piyasa istikrarının desteklenmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde döviz alımına binde bir oranında vergi de getirilmişti. BDDK’dan dün yapılan açıklamada son dönemlerde manipülasyon amaçlı spekülatif işlemler ile döviz piyasalarında istikrarsızlık oluşturulduğu ve/veya beslendiği ifade edildi. Bu durumun, ekonominin temel dinamiklerinin yanı sıra, kredi sisteminin etkin çalışması ile bankacılık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda, ekonomik aktörlerin dönem dönem gözlenen oynaklıklardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla piyasaların yakından takip edildiği, oynaklık dönemlerinde bir kısım hesap sahibinin gün içi yüksek frekanslı alım satım işlemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada “Düzenleme sadece gerçek kişilerin döviz alımlarını kapsamaktadır. Sadece dövizin ilgilinin hesabına aktarılması bir iş günü valörlü gerçekleştirilecek” denildi.

KURALLARA UYGUN

Açıklamada “Karar sadece reel döviz ihtiyacı olmadığı düşünülen gerçek kişilerin gün içinde birden çok kez döviz alım-satım yaparak piyasa yapısallarında meydana getirdiği gereksiz ve haksız bozulmayı önlemeyi amaçlamaktadır. Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin dolarından (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir. Ayrıca, Bankacılık Kanunu dahil ilgili hukuki metinlerimiz, yerli yabancı bütün tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini güçlü şekilde koruyacak uluslararası standartlara uyumlu düzenlemeler içermektedir” ifadesi kullanıldı.

MERKEZ’DEN SWAP HAMLESi

Merkez Bankası dün TL swap faizini yüzde 25.50’den yüzde 24’e çekerken, yeniden başladığı haftalık repo ihalesiyle de piyasayı 17 milyar TL fonladı. Haftalık repo ihalesine 55 milyar 800 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası, TL’deki sert değer kayıpları ardından ana fonlama aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine 9 Mayıs’ta bir süreliğine ara verdiğini açıklamıştı. Bir bankacı “Merkez Bankası swap ve repo adımlarıyla 150 baz puanlık ek sıkılaştırma adımını geri çekti. Ortalama fonlama maliyetinin kademeli gerileyerek haftaya bugün yüzde 24’e düşmesini bekliyoruz” dedi. Bu arada Merkez Bankası kararları sonrası 6.04’lü seviyelerden 6.09 seviyelerine kadar yükseldi. Kur, ardından 6.05’te dengelendi.

 

 

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