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Ekonomi

Dövizdeki hareketlilik... TürkMedya Ankara Temsilcisi Yiğitel: Operasyon olabileceği üzerinde duruluyor

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte dolar 8.38'liraya, euro ise 10 lira bandına yükseldi. Tüm bu gelişmelerin ardından akıllara, 'Döviz üzerinden yeni saldırı mı?' sorusunu getirdi. Konuya ilişkin açıklamalar yapan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 'Bu kadar şok beklenmiyordu. Bunun bir operasyon olabileceği üzerinde duruluyor' dedi.

22 Mart 2021 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu olduktan sonra özellikle Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte döviz ve altın fiyatlarında sert bir yükseliş oldu.

24 TV'de döviz artışlarına yönelik Ankara'daki gündemi değerlendiren Melik Yiğitel şu ifadeleri kullandı:

TCMB yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu olduktan sonra hemen iş başı yaptı. İlk etapta dün banka yöneticileriyle görüştü. Yanında da BDDK Başkanı vardı ve çok net mesajlar verdi. Mali disiplinden bir taviz verilmeyeceğini söyleyen Kavcıoğlu, enflasyonla mücadelenin bizim önceliğimiz olacağını belirtti. Bankacılarla yaptığı toplantıda bir iş birliği öneren Kavcıoğlu, bu çağrısına olumlu mesaj aldı.

SERT BİR ŞOK BEKLENMİYORDU

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan gün içinde de bir açıklama gelebilir. Özellikle dün geceki ekonomik operasyonla ilgili... Biliyorsunuz Asya piyasalarının açılmasıyla bilirlikte beklenmeyen bir şok... Yani pazartesi sabahı bir artışla açılacağı bekleniyordu ama bu kadar yüksek olacağı bu kadar sert bir şok beklenmiyordu.

Bu sert yükselmenin bir operasyon olabileceği üzerinde duruluyor. Çünkü Ağustos 2018'de de benzer bir şey oldu. Dolar 5.70'lerden 7 küsure kadar çıktı.

Gece bankalar döviz alım satımını durdurdu. Çünkü bu operasyonu bitirmek için bankaların aldığı bir karardı bu.

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