Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar ise,

-Döviz cinsinden kıymetli evraklar

-19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar

-Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri

-Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar

-Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri

-Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi

şeklinde sıralandı.