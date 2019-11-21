DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı. İŞKUR DSİ kura çekim sonucu sorgulama ekranı sayfası sıkça ziyaret ediliyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alımı için başvurular 11 Kasım tarihine kadar kabul edildi. En az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS şartı aranamadan yapılan işçi alımında mülakatlara girecek adaylar kura ile belirlendi. Heyecanla beklenen DSİ kura sonuçları açıklandı. DSİ işçi alımı kura sonuçları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Sonuçlar “http://www.dsi.gov.tr” adresinde duyurular kısmında asil ve yedek olarak açıklandı.

BELGE TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri (resmi internet sitemizde http://www.dsi.gov.tr/ yayımlanan) 20-25 Kasım 2019 tarihleri arasında;

Merkez Teşkilatında (Ankara) Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığına;

Taşra Teşkilatında ise Bölge Müdürlük Merkezlerine;

Şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Asıl listede yer alan adaylardan istenilen belgeleri ibraz etmemesi/şartları uymaması halinde yerine yedek listelerden sırayla 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında belgelerinin temin edilmesi gerekmektedir.

DSİ HANGİ MESLEKLERDEN PERSONEL ALACAK?

Greyder operatörü, dozer operatörü, ekskavatör operatörü, yükleyici operatörü, ağır vasıta ustası, motor ustası, demir kaynak ustası, oto elektrik ustası, ağaç işleri ustası, çarkhane ustası, döşeme, ustası, kaporta ustası, boya ustası, tesisat elektrik ustası, sondaj işçisi, şoför (ağır vasıta) src 4 belgeli, Şoför (ağır vasıta) src 5 belgeli, treyler operatörü, mesleklerinden alınacaktır.