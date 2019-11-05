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DSİ İşkur iş ilanları: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş başvurusu nasıl yapılır?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alınacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Bu duyurunun hemen ardından DSİ İşkur iş ilanları araştırılmaya başlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya 'www.iskur.gov.tr' aracılığıyla gerçekleştirilecek. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak. İşte tüm merak edilenler..

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce, 500 sürekli işçi alımı yapılacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 500 sürekli işçi alımı duyurusunun hemen ardından DSİ İşkur iş ilanları araştırması yapılmaya başlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya  "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla gerçekleştirilecek. 
 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 
DSİ 500 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 500 sürekli işçi alınacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel  DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek.
 

 
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İşkur) il müdürlükleri veya  "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu  ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.
 
Göreve alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, treyler  operatörü, operatör, usta ve sondaj işçisi olarak görev yapacak. 
 

DSİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 
 
HANGİ İLLERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon Kastamonu, Kars, Balıkesir ve Artvin olmak üzere 25 şehirde bulunan DSİ bölge müdürlüklerinde personel alımı yapılacaktır.
 
DSİ HANGİ MESLEKLERDEN PERSONEL ALACAK?
Greyder operatörü, dozer operatörü, ekskavatör operatörü, yükleyici operatörü, ağır vasıta ustası, motor ustası, demir kaynak ustası, oto elektrik ustası, ağaç işleri ustası, çarkhane ustası, döşeme, ustası, kaporta ustası, boya ustası, tesisat elektrik ustası, sondaj işçisi, şoför (ağır vasıta) src 4 belgeli, Şoför (ağır vasıta) src 5 belgeli, treyler operatörü, mesleklerinden alınacaktır.
 
DSİ’ye atanacak personeller yukarıda belirtilen pozisyonunda istihdam edilecektir.

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