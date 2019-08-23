28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7737
  • 6,4347
  • 279.197
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

DSİ tarafından Rize'ye 17 yılda 946 milyon liralık yatırım yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'DSİ Genel Müdürlüğünce Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Bu dönemde 58 taşkın koruma tesisi inşa edilerek, Rize şehir merkezi, 104 meskun mahal, 17 bin 70 dekar arazi taşkın zararlarından korundu' denildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiği bildirildi.
 
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rize içme suyu tesislerinde çalışmaların hız kesmeden sürüdürüldüğü belirtildi.
 
Açıklamada, Rize'de inşaatı devam eden ve proje safhasındaki içme suyu tesislerinin tamamlanmasıyla yıllık 16 milyon metreküp içme suyu temin edilerek, şehrin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunun karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.
 
Rize'deki içme suyu projelerine ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Varda kaynaklarından 60 kilometre uzunluğunda 1. kısım isale hattıyla Kalkandere, İyidere, Derepazarı, Kendirli ve civar yerleşimlerin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 96'sı tamamlanmıştır. Andon İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden Rize şehir merkezindeki ana su haznesi olan Dağbaşı su haznesine 15 kilometre temiz su isale hattı vasıtasıyla Rize şehir merkezine yıllık 6 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Önümüzdeki günlerde Andon arıtma tesisi bağlantısının da tamamlanmasıyla eylül ayında tesise su verilecektir." 
 
Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan taşkınların verdiği zararı ortadan kaldırmak için havza esasında çalışmalar yapıldığına işaret edilen açıklamada, havzalarda teraslama, ağaçlandırma ve erozyon kontrol tesislerinin yapıldığı, derelerde ise DSİ tarafından ıslah çalışması gerçekleştirildiği vurgulandı.
 
DSİ tarafından Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bu dönemde 58 taşkın koruma tesisi inşa edilerek, Rize şehir merkezi, 104 meskun mahal, 17 bin 70 dekar arazinin taşkın zararlarından korunduğu, Rize şehir merkezi ve farklı ilçelerde 19 taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Katil İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Savaş uçaklarını sivil satışa çıkardılar

Savaş uçaklarını sivil satışa çıkardılar

Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmekle yargılanacak

Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmekle yargılanacak

Rize'ye 17 yılda 946 milyon liralık yatırım yapıldı

Rize'ye 17 yılda 946 milyon liralık yatırım yapıldı

'Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalmayacağız'

'Milletin parasını Kandil'e gönderenlere seyirci kalmayacağız'

HDP binasında yakalanan terörist tutuklandı

HDP binasında yakalanan terörist tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

Botan Vadisi doğa turizmine açılıyor

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!

Emekliye yüzde sekizin üstünde zam!

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

Çizgileriyle literatüre girdiler! Ziyaretçilerden yoğun ilgi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA