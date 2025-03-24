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Ekonomi

DSİ'den İzmir'e 22 yılda 65 milyar 632 milyon liralık yatırım

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İzmir'de 2003 yılından bu yana 65 milyar 632 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 221 tesisi hizmete sunduklarını bildirdi.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 11:13 - Güncelleme:
DSİ'den İzmir'e 22 yılda 65 milyar 632 milyon liralık yatırım
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Balta, yaptığı yazılı açıklamada, 22 yılda kent genelinde 36 baraj, 10 gölet ile 9 yer altı depolama sistemi inşa ettiklerini belirtti.

Bu süreçte 55 depolama tesisi ile depolama hacmini 1 milyar 103 milyon 500 bin metreküp seviyesine ulaştırdıklarını aktaran Balta, "2003 yılından bu yana İzmir il sınırları içerisinde tam 65 milyar 632 milyon liralık yatırım yaptık. 221 tesisin inşasını tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızın içme suyu problemi yaşamaması için 5 içme suyu projesi geliştirdik ve tamamladık. İzmir'in içme suyu kapasitesini yıllık toplam 319,3 milyon metreküpe taşıdık." ifadelerini kullandı.

Balta, 51 sulama tesisini de işletmeye aldıklarını kaydederek, toplam 536 bin 210 dekar araziyi modern sistem sulama ile tanıştırdıklarını, bu tesisler sayesinde İzmirli üreticilerin geçen yıl 4 milyar 557 milyon lira daha fazla kazandığını, yatırımlarla kent genelinde toplam 1 milyon 166 bin dekar araziye can suyu sağladıklarını anlattı.

Taşkınlara karşı 108 koruma tesisi yapıldığını belirten Balta, "Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" kapsamında 109 bin 500 dekar arazide çalışmaları tamamlayarak 21 yerleşim birimine fayda sağladıklarını, bu çalışmalar sayesinde 65 milyon 700 bin lira zirai gelir artışı elde edildiğini ifade etti.

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