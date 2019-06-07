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Dubai ile Katar’a uçakla ihracat köprüsü kurdu

İşlenmiş et ürünleri sektöründe rekabetin yaşandığı Türkiye, ihracatta da adından söz ettiriyor. Polonez, başta Katar ve Dubai olmak üzere Ortadoğu’ya kargo uçağıyla ihracat atağına başladı. 

  • ERDİNÇ AKKOYUNLU
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Türkiye’nin önde gelen işlenmiş et ürünleri markalarından Polonez, ihracat için önemli adımlar attı. Yönünü Ortadoğu’ya çeviren firma, özellikle Katar ve Dubai’ye kargo uçaklarıyla işlenmiş kırmızı ve beyaz et ürünleri ihracatına başladı. Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy Türkiye’de kişi başı kırmızı et tüketim oranının 14.84 kg olduğunu belirterek, “Şarküteri et ürünleri sektöründe sucuktan salama, sosisten füme etlere, pastırma ve kavurmaya kadar geniş bir ürün çeşitliliği var. Ülkemizde, şarküteri ürünleri pazarının genel satış hacminin yüzde 45-50’sini sucuk oluşturuyor. Sucuktan sonra en çok tüketilenler ise salam ve sosis. Polonez olarak, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre cirosal bazda yüzde 8 oranında büyüdük. 2019 yılı için kendimize yüzde 25 büyüme hedefi koyduk. İlk çeyrek verileri, hedefimizin tutacağını gösteriyor. Yıl sonunda 260-270 milyon TL ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi. 

MİNİLER PATLADI 

30 yıldır ürünleriyle hizmet verdiklerini anlatan Günsoy “400’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Geleneksel ürünlerimizin satışında ciddi rakamlara ulaşıyoruz. Pazarın genelinde de olduğu üzere, geleneksel ürünümüz olan fermente sucuk en çok tüketilen ürünümüz. Fermente sucukta acılı acısız ve çeşitli gramajlar ile tüketicilerimize pek çok seçenek sunuyoruz. Bunun yanı sıra özellikle Ramazan ayında pastırma satışlarımız ciddi oranda artıyor. 10-14 dilim arası üretilen düşük gramajlı ürünler tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında” dedi. 

PİLİÇ VE HİNDİ İHRACI 

İhracatın çok önemli olduğunu da ifade eden Günsoy “Ülkemizde kırmızı et fiyatlarının yurt dışı pazarlarına göre oldukça pahalı olması, kırmızı et ile üretim yapan firmaların ihracat şansını azaltmakta. Biz de bu noktada, hindi ve piliç etinden ürünlerimizle Katar ve Dubai başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden ve Kıbrıs’tan gelen talepleri karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde farklı ülkeler için de ihracat çalışmalarımızı hızlandırma hedefindeyiz” dedi.  

DİYET ÜRÜNLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Diyet ürünlerine ilginin arttığını anlatan Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy “Sektörün en inovatif markası olarak, geçtiğimiz yıllarda tüketicilerimizi “Fit Yaşam” ürünlerimiz ile buluşturduk. Bu ürünler özellikle diyet yapan ve formuna dikkat edenler için formüle edilen sadece %1-%2 yağ oranlı, düşük kalorili ve yüksek protein içeriğine sahip ürünler oldu.2017’nin başında ise sektörümüzde fark yaratan “Polonez Glütensiz” ürünlerini tüketicilerle buluşturduk. Büyük ilgi gören ürünler arasına girdi” dedi. 

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