Dubai’deki 40 bin otel odasına Türkler talip

The Hotel Show 2019 Otel, Restoran Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı, Dubai World Trade Center’da, Ortadoğu Tasarım ve Konuk Ağırlama Haftası kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı. The Hotel Show Dubai’nin Türkiye milli katılımı ilk kez bu yıl İTO tarafından gerçekleştirildi. Türkiye’den 73 firmanın ürün ve hizmetleri, bin 890 metrekarelik alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Dubai’de, Expo 2020’ye kadar 40 bin yeni otel odası inşa edileceğini belirterek, “Bu otel odalarının kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor. Bölgede otel ve restoran ekipmanlarına ihtiyaç giderek artıyor. Biz de bu pastadan pay almak için The Hotel Show Dubai Fuarı’ndayız” dedi.

ÖNEMLİ FIRSATLAR

Avdagiç, fuarda gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası konaklama endüstrisi ve turistlere yönelik ticaretin sadece Dubai’de değil, Orta Doğu’da da çok hızlı büyüdüğünü ifade ederek, Körfez ülkeleri otel pazarının toplam değerinin; planlama, tasarım, ihale ya da inşaat aşamasındaki projeler de dahil edildiğinde 501 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Körfez ülkeleri genelinde şu anda 196’sı tasarım aşamasında 708 otelin inşasının devam ettiğini aktaran Avdagiç, “Dubai’de ise Haziran 2019 itibarıyla 700’den fazla otelin 120 bin odası bulunuyor. Oda sayısının 2019 sonunda 132 bine, Expo 2020’nin başlayacağı Ekim 2020’ye kadar ise 160 bine ulaşması bekleniyor” dedi.

YATIRIM İMKANLARI VAR

Türk girişimcisini bu yıl The Hotel Show Dubai’ye getiren üç önemli sebep bulunduğunu ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti: “Otel ekipmanlarına ihtiyaç giderek artıyor. Dubai’de, Expo 2020’ye kadar kalan 40 bin yeni otel odası inşa edilecek. Bu otel odalarının kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor. Biz de bu pastadan pay almak için fuardayız. 2020’ye kadar Körfez ülkelerinin turizm geliri toplamının 44 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bizi Dubai’ye getiren ikinci önemli sebep, Körfez ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bu alanda yeterli yerel üretim bulunmuyor. Bu otellerin neredeyse tedariki ithalat ile karşılanacak. Expo’yu Türkiye’nin ihracat, turizm ve yatırım imkanlarının tanıtılması için önemli görüyoruz.”