Dubai'den Türkiye'ye enerji ödülü! Çifte gurur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Emirates Energy Award'da Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı "Eğitim ve Kapasite Geliştirme" kategorisinde, TEİAŞ da "Kamu Sektöründe Enerji Verimliliği" kategorisinde ödül kazandı.

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının başarısında, bakanlık bünyesindeki Enerji Verimliliği Eğitim Tesisi önemli rol oynadı.

2002'den bu yana faaliyette olan tesis, Türkiye ve yurt dışından gelen katılımcılara sunduğu eğitimlerle alanında uluslararası bir merkez haline geldi.

Tesis, fırın, buhar kazanı, basınçlı hava, pompa, fan, aydınlatma, atık ısı geri kazanımı, ısı pompası, elektrik motorları gibi toplamda 12 ayrı uygulamalı eğitim ünitesi ile katılımcılara saha deneyimi kazandırıyor.

Tesiste verilen eğitimlerle bugüne kadar 13 bin kişi "Enerji Yöneticisi", 1400 kişi "Etüt-Proje Uzmanı" ve 105 kişi "Ölçme-Doğrulama Uzmanı" olarak sertifika kazandı.

Ayrıca, 357 yabancı katılımcı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı işbirliğiyle düzenlenen uluslararası programlardan mezun oldu.

- TEİAŞ'TAN ÇOK YÖNLÜ VERİMLİLİK PROJELERİ

Bakanlığın merkez kampüsünde hayata geçirdiği çok yönlü enerji verimliliği projeleriyle ödüle layık görülen TEİAŞ, bu projeler sayesinde yılda 504 ton eş değer petrol enerji tasarrufu, 1600 ton su kazanımı ve yaklaşık 1260 ton karbon emisyon azaltımı sağladı.

Bakanlık, ayrıca yarışmaya Türkiye'den katılımı artırmak amacıyla tüm kamu ve özel sektör paydaşlarını bilgilendirerek başvuru sürecine destek verdi. Bu girişim sonucunda, Türkiye'den toplam 6 proje ödül kazandı.

Dubai Yüksek Enerji Konseyi tarafından iki yılda bir düzenlenen Emirates Energy Award kapsamında verilen ödüller, dün Dubai'de gerçekleştirilen törende teslim edildi.