Dudak uçuklatan rakam! 260 milyar euro kaybedecekler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı ve Batı ile Rusya arasında artan gerilim, küresel enerji krizini körükledi. Rus enerjine en çok bağımlı olan Avrupa ülkelerinden Almanya, krizin bedelini ağır ödüyor.

Savaş öncesi verilere göre Almanya, Rus petrolüne yüzde 35, Rus doğal gazına yüzde 55 oranında bağımlıydı. Bu bağımlılığın önemli ölçüde düşürüldüğü iddia edilse de, Almanya enerji konusunda ciddi bir dar boğazdan geçiyor.

Rusya'nın gaz tedariğini tamamen kesmesi durumunda endüstride gaza tamamen bağımlı olan Almanya'da hızla ekonomik gerileme yaşanabileceği düşünülüyor.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM: 260 MİLYAR EURO

Reuters'in İstihdam Araştırmaları Enstitüsü (IAB) tarafından yapılan bir araştırmaya dayandırdığı habere göre, Alman ekonomisinin Ukrayna'daki ihtilaf ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle 2030 yılına kadar 260 milyar Euro'dan (265 milyar dolar) fazla katma değer kaybetmesi bekleniyor.

Araştırmaya göre, Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2023'te %1,7 gerilerken, istihdam edilen kişi sayısı önceki döneme göre 240.000 düşebilir. İstihdam seviyesinin, mevcut krizlerin etkilerinin sona ermesinin beklendiği 2026 yılına kadar bu seviyede kalacağı tahmin ediliyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle zaten zayıflamış olan ülkenin konaklama endüstrisinin, tüketicilerin satın alma gücü azaldıkça en sert darbeyi alması bekleniyor. Etkilenmesi muhtemel diğer sektörler, enerji kaynaklarına oldukça bağımlı oldukları için kimya endüstrisi ve metal üretimidir.

Çalışmada, enerji fiyatlarının Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonundan ve ardından AB ile Rusya arasındaki yaptırım savaşından önce kaydedilen fiyatlara kıyasla zaten yüzde 160 arttığını belirtiyor.

İhtimallerin de değerlendirildiği raporda, enerji fiyatlarının artmaya devam etmesi ve Berlin'in Rus enerjisini satın almayı bırakması halinde, Almanya'nın 2023 ekonomik verileri, hesaplananın yüzde 4 daha aşağısında olabilir.

BEŞ ARAŞTIRMA ŞİRKETİ HEMFİKİR

Bu yılın başlarında, Almanya'nın önde gelen beş ekonomik araştırma merkezi, mevcut durumun ülkenin GSYİH'si üzerindeki etkisine ilişkin ortak bir tahmin yayınladı.

Raporda, Almanya'nın 2 yıl gibi kısa bir süre içinde 220 milyar euro kaybedebileceği tahmininde bulundular.

Raporda ayrıca, Berlin'in Rus enerji arzı konusundaki tutumunu değiştirmemesi halinde ülkenin modern tarihindeki en yüksek enflasyon oranı ve muhtemelen bir durgunluk yaşayacağı belirtildi.

Star Gazetesi