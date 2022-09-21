Dudak uçuklatan rakam! Tam 13,7 milyar dolar değerinde petrol

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi'nden edinilen bilgilere göre, Azerbaycan'ın Ocak-Ağustos 2022 döneminde 13,7 milyar dolar değerinde 17,9 milyon ton petrol ihraç ettiğini bildirdi. Yılın ilk sekiz ayında İtalya, Azerbaycan petrolünün ana ithalatçısı oldu ve 5,2 milyar dolar değerindeki 7 milyon ton petrol ile İtalya oldu.

Azerbaycan'dan petrol ithalatında ilk beş ülke sırasıyla İtalya, İsrail (1,1 milyar dolar değerinde 1,6 milyon ton petrol), Hindistan (1,3 milyar dolar değerinde 1,5 milyon ton petrol), İngiltere (926.011 ton petrol 752,5 milyon dolar değerinde) ve Hırvatistan (596,1 milyon dolar değerinde 685.431 ton petrol) oldu.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM! TAM 13,7 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE PETROL



Azerbaycan ise bu yılın ilk sekiz ayında Türkiye'ye 173,5 milyon dolar değerinde 308.085 ton, Ukrayna'ya ise 304,5 milyon dolar değerinde 506.359 ton petrol ihraç etti. Raporlama aylarında petrolün toplam ihracat yapısındaki payı yüzde 52,2 olarak gerçekleşti.

2021'de Azerbaycan 13,2 milyar dolar değerinde 27,1 milyon ton petrol ihraç etti. Azerbaycan'dan petrol ithalatında ilk beş ülke İtalya, İsrail, Hırvatistan, Almanya ve Portekiz oldu. Ayrıca, Azerbaycan 2021'de 34,6 milyon ton ham petrol üretti. Geçen yıl petrol üretimindeki hafif artış, öncelikle OPEC+ anlaşması kapsamında gönüllü petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak kaldırılmasından kaynaklandı.