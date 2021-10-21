Dudak uçuklatan servet! Musk 'trilyoner' olmanın eşiğinde

star.com.tr 21 Ekim 2021 Perşembe 09:53 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:19

Küresel mikroçip sıkıntısına rağmen Tesla'nın net geliri, işletme karı ve brüt karı üçüncü çeyrekte rekor seviyede arttı. Yıl başından bu yana yüzde 18 artan hisse fiyatı nedeniyle Tesla, Musk'ın dudak uçuklatan servetinin ana itici gücü oldu.



The Telegraph gazetesinde yer alan bir makaleye göre, Elon Musk'ın dünyanın ilk trilyoneri olmanın eşiğinde.



Morgan Stanley analisti Adam Jones'a göre, SpaceX'in muazzam büyüme potansiyeli nedeniyle Musk, 13 haneli bir servete sahip ilk kişi olma yolunda ilerliyor.

Şirketin son üçüncü çeyrek kazanç raporuna göre Tesla, bu dönemde 1,62 milyar dolar net gelir elde ederek, ikinci kez 1 milyar dolarlık geliri aştı. Net gelir önceki çeyrekte 331 milyon dolardı.

Tesla'nın üç aylık geliri %57 artarak 13,8 milyar dolara, kârı ise %77 artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. Ayrıca şirket, bu ayın başlarında, ilk çeyrekte yeni 237.823 otomobil ürettiğini ve 241.300 adet teslim ettiğini duyurdu.

Jones'a göre, otomotiv bölümünde %30,5'lik ve genel olarak %26,6'lık brüt kar marjları, beş çeyreğin rekoru oldu.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre SpaceX, Çarşamba günü itibariyle Elon Musk'ın 242 milyar dolarlık servetinin yaklaşık %17'sini oluşturuyor.

star.com.tr