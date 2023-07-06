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Ekonomi

Düğmeye basıldı! Fahiş kira artışına İspanyol modeli geliyor

Yüzde 25 kira artışı uygulamasının ardından, kalıcı çözümler için farklı modeller arasında yer alan İspanyol modeli üzerinde çalışmalar başladı. Gündeme gelen İspanyol modeli ile 'hayalet ev' olarak tanımlanan boş evlerden daha fazla vergi alınması ön görülüyor.

6 Temmuz 2023 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Düğmeye basıldı! Fahiş kira artışına İspanyol modeli geliyor
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Kira artışları nedeniyle son dönemde ev sahipleri ile kiracılar karşı karşıya geldi. Fahiş kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı bir sene daha uzatılırken kalıcı çözüm için de harekete geçildi.

FAHİŞ KİRA ARTIŞINA İSPANYOL MODELİ GELİYOR

Yeni düzenleme ile birlikte 'hayalet ev' olarak adlandırılan ve yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlere yüksek vergi geliyor.

'İspanya modeli' olarak da bilinen düzenleme için düğmeye basıldı.

BÖLGE BÖLGE TESPİT EDİLECEK

Show Haber'in aktardığına göre ilk adımda boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak.

Çok sayıda konutun boş kalması, kira krizinin daha da derinleşmesine neden olurken AK Parti meclis grubu da İspanya modeline sıcak bakıyor.

MECLİS'E SUNULACAK

Yüksek vergi vermek yerine ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek isteyeceği görüşü hakim olurken düzenlemenin en kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.

  • spot yüzde 25 kira artışı
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