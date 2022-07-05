Düğmeye basıldı! Geleceğin petrolü plastik çöpten üretilecek

CarbonMeta, Oxford Üniversitesi'nden 'mikrodalga kataliz' teknolojisini (özel tasarımlı mikrodalga makineleri) kullanarak geleceğin petrolü olaran adlandırılan temiz hidrojen enerjisi etmeyi planlıyor.



Çalışmada, mikrodalga makineleri kullanılarak bir ton plastiğin dönüştürülmesi, malzemenin 600 dereceye kadar ulaşmasıyla ortalama iki saat sürebiliyor.

Firma şu anda günde 20 metrik ton işleme kapasitesine sahip bir tesis inşa etmek için Kuzey Carolina'daki yatırımcılarla görüşüyor. CabonMeta'ya göre, tesisin işlevsel hale gelmesi 18 ila 24 ay sürecek, ancak 'dokuz ay gibi kısa bir sürede günde üretim çok hızlı artacak.

GELECEĞİN PETROLÜ HİDROJEN İÇİN İZLENECEK HARİTA

Şirketin temel amacının, geleceğin petrolü temiz hidrojeni elde ederken, dünyadaki kirlilik ve iklim krizleriyle mücadeleye destek olmak için plastik ve inşaat atıklarının geri dönüştürülmesi olduğu belirtildi.

Çalışmanın neticesinde ulaşım için hidrojen, evleri ısıtmak enerji ve elektrikli araçlar için pillerin üretilmesi hedefleniyor.

Satın alınabilirlikleri nedeniyle demir ve alüminyumdan yapılan mikrodalga katalizör, Peter Edwards'ın Oxford Üniversitesi'ndeki ekibi tarafından geliştirildi. Bu makine, 600 santigrat derecede ve standart hava basıncında, hidrojen ve karbonun herhangi bir hidrokarbondan (plastikler, mumlar, tarımsal atıklar ve gıda atıkları) ayrılma oranını hızlandırır.

Bu hidrokarbonlar mikrodalga radyasyonu ile işlendiğinde, katalizör radyasyonu emer ve bu radyasyonu hidrokarbonları bir arada tutan karbon-hidrojen bağlarına odaklar.

Karbon-hidrojen bağları kararsız hale geldikten sonra hidrojen gaz olarak salınır ve karbon katı halde geride kalır. Çoğu zaman karbon "amorf karbon" formunda, bazen grafit formunda ve daha az sıklıkla grafen ve karbon nanotüp formundadır.

Star Gazetesi