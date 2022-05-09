Düğmeye basıldı! Kritik öneme sahip geleceğin yakıtı için 3,16 milyar dolar

Önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda, kritik mineraller dünyanın en çok aranan emtiaları olarak petrol ve gazla rekabet etmeye başlayacak. ABD şu anda bu yeni arenada rekabet etmek için çok iyi bir konumda değil. Öte yandan Çin, madencilik hammaddelerinden rafine etme ve işlemeye kadar mineral pazarında oldukça iyi bir konumda.



Bu hafta Biden yönetimi, oyuna dahil olmak için yerli pil üretimine ve pil tedarik zincirlerine, Kasım 2021'de kabul edilen İki Taraflı Altyapı Yasası kapsamında 3,16 milyar dolarlık fon sağlanacağını duyurdu.

ABD GELECEĞİN YAKITI KRİTİK MİNERALLER İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Biden yönetimi ayrıca, 2030 yılına kadar ABD'de satılan tüm araçların yarısının elektrikli olmasını sağlamak için iddialı bir hedef belirledi.

Öte yandan, bu araçlarda kullanılacak pilleri üretmek için gereken malzemelere erişim, muhtemelen ABD'nin 2030 hedefinde karşılaşacağı en büyük zorluk.

ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliği için kritik öneme sahip 35 mineralden 21'inin arzı Çin'in elinde. ABD yalnızca çoğu Çin'den yapılan yabancı ithalata güveniyor.

2018 listesi bu yıl güncellendi ve 50 minerali içerecek şekilde genişletildi, artış kısmen nadir toprak ve platin grubu elementlerinin ayrılmasından kaynaklanıyordu. Bu mineraller daha önce bazı 'mineral grupları'nda toplanmıştı.

KRİTİK ÖNEME SAHİP MİNERAL REZERVLERİNİN DAĞILIMI

Elektrikli araç ve akümülatörleri için en uygun minerallerden bazıları lityum, kobalt, nikel ve manganezdir. ABD, dünyadaki lityum rezervlerinin yaklaşık yüzde dördüne sahiptir, ancak toplam arzın yüzde ikisinden daha azını üretebiliyor. Bu minarelin en büyük rezerv Şili'de, önemli bir kısmı da Avustralya'da.

Küresel kobalt arzının yarısından fazlası Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ancak, bu minerallerin arzı Çin destekli şirketler tarafından sağlanıyor. Çin, Ülkenin 19 kobalt üreten madeninin 15'inin tamamına veya bir kısmına sahip.

Dünyanın en büyük üç nikel madenciliği Rusya, Avustralya ve Endonezya yapılıyor. Manganez arzı ise Güney Afrika, Avustralya ve yine Çin tarafından sağlanıyor.

Star Gazetesi