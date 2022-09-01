Düğmeye basıldı! Türkiye'den dev yatırım: Tam 1.5 milyar değerinde

Kirişci, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığındaki Nevşehir heyetini Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kabul etti.

Burada gerçekleştirilen törende, Nevşehir'deki Kozaklı Jeotermal Isıtmalı TDİOSB'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirişci, gereken aksiyonların hızla alınması konusunda talimat verdiklerini söyledi.

Kirişci, AK Parti olarak 2002'den bu yana tarımla ilgili çok önemli konulara imzalar atıldığını ve asıl yol belirleyicinin mevzuatlar olduğunu belirterek, bu zamana kadar tarım sigortalarından lisanslı depoculuğa kadar hayata geçirdikleri mevzuatlara dikkati çekti.

Türkiye'de hem nüfusun hem turist sayısının hem de ihracatın arttığını dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Biz büyüyen büyümesini sürdüren bir ülkeyiz. Büyüme her alanda devam edecekse buna uygun çalışmalar yürütmeliyiz. 2053 vizyonu dikkate alınırsa 105 milyon nüfusa ulaşacağımız öngörülüyor. Dolayısıyla hizmet yolunda geleceğimizi iyi kurgulamak ve rasyonel adımlar atmak zorundayız. Gelecek yıl ülkemiz için Cumhuriyetin 100 yılı geride kalmış olacak. Yeni yüzyılı da Cumhurbaşkanımız nezdinde 'Türkiye 100 yılı' olarak adlandırıyoruz. Bunun da artık Türkiye'nin global oyuncu olarak dünya tarafından kabullenilmek zorunda kaldığı bir döneme denk gelmesi son derece anlamlı olacaktır."

Konuşmasında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kendileri için "Merkez Bankası" statüsünde bulunduğuna da değinen Kirişci, "TMO'nun kasasında eğer bu ürünler olursa, TMO piyasada herhangi bir yanlış yapana bunu ödetir. Vatandaşımızın ihtiyacını en doğru şekilde TMO yürütüyor. Diğer alanlarda da çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor." diye konuştu.

- KENTE GÖÇÜ ÖNLEYECEK ÇALIŞMALAR

Kirişci, tarıma dair atmak istedikleri en önemli adımlardan birinin "kent tarımı" olduğuna işaret ederek, bu kavramın da kendileriyle birlikte gündeme geldiğini söyledi.

Sebze meyvelerin taşınmasında özellikle lojistik maliyetlere ve zaman kaybına dikkati çeken Kirişci, kent tarımıyla bu sorunların ortadan kalkacağını ayrıca ürünlerin tazeliğinin üst düzeyde korunacağını anlattı.

Kirişci, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere kent tarımını planladıkları bilgisini paylaştı.

Bugün şehirlerin yaşadığı büyük dramların konusunu kırsalı terk edip kente göç etmenin araladığına işaret eden Kirişci, "Şimdi söz konusu jeotermal yatırımıyla oluşacak istihdam ve üretimle Nevşehir'in kentten kırsala dönüşte örnek bölge olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların sosyalleşecekleri mekanların geliştirilmesiyle burada çok sayıda aileyi tutacaklarını belirten Kirişci, kadın ve gençlerin sosyal güvenlikle ilgili sıkıntılarını gidermek için çalışmalar yaptıklarını ve kadın kırsalda kalmayı tercih ederse ailenin de burada kalacağını söyledi.

Kozaklı'da jeotermalin bulunmasının kendileri için büyük nimet olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyada jeotermalde 7. Avrupa'da 1. sırada bulunuyor. Bu potansiyelimizi kendi jeotermal kaynaklarımızı kullanarak üretime dönüştürmek zorundayız. Bu konuda mera kanununda değişiklik yaptık. Jeotermal seraların meraların vasıfları değiştirilerek endüstriyel sera olmak şartıyla kullanılabileceğine karar verdik. Jeotermal seracılıkta ilk temel atma törenini İzmir Dikili'de gerçekleştirdik. Kozaklı'dakinin temelini de inşallah seneye atacağız. O bölgede başka jeotermal kaynaklar varsa yine çalışmalar yapılacak."

- TDİOSB YATIRIMI

Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir Ziraat Odasının kurucu ortak olarak yer aldığı Nevşehir Kozaklı Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Kozaklı İlçesinde 1352 dekar alanda kurulacak.

Toplam yatırım tutarı 1,5 milyar lira olarak hesaplanan TDİOSB'nin, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ekonomiye 750 milyon lira katkı yapması hedefleniyor.

TDİOSB'de, jeotermal enerjinin yanında ayrıca güneş enerji sistemi ve rüzgâr enerji sistemi, oluşacak atıkların bertaraf edilerek ekonomiye kazandırılması için biyokütle enerji santrali de kurulması ve bu haliyle projenin tam entegre ve çevreye duyarlı hibrit bir proje olması amaçlanıyor.

Isıtmada jeotermal kaynak kullanılacak olan seralarda bir üretim sezonunda 40 bin ton yaş sebze üretimi ve sanayi tesisleri ile çoğunluğu kadın olmak üzere doğrudan 1500 kişilik istihdam ile GSMH'ye de önemli bir katkı sağlanacak.