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Ekonomi

Dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 2025 Bayram ikramiyeleri hangi tarihte verilecek?

2025 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş bayram ikramiyesi ödemelerini bekliyor. 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli ve hak sahibi vatandaşın gözü kulağı, bayram ikramiyeleriyle ilgili yapılacak resmi açıklamalarda. Özellikle dul ve yetim aylığı alanların bu ödemelerden yararlanıp yararlanamayacağı sıkça araştırılıyor. Peki, 2025 bayram ikramiyeleri hangi tarihte verilecek? İşte detaylar...

20 Mayıs 2025 Salı 10:32 - Güncelleme:
Dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 2025 Bayram ikramiyeleri hangi tarihte verilecek?
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Dul ve yetim aylığı alanlar, 2025 Kurban Bayramı öncesinde verilecek bayram ikramiyesinden ne kadar alacaklarını merak ediyor. İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Peki, Dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? 2025 Bayram ikramiyeleri hangi tarihte verilecek? İşte Emekli, dul, yetim ve hak sahiplerinin merakla beklediği ödeme tarihleri

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

SGK tarafından sağlanan bilgilere göre, dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.

SGK'nın yürürlükteki uygulamasına göre, dul ve yetim aylığı alanlar da bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor.

Dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?

Evet, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak tam tutar değil, oranlara göre paylaştırılmış miktarda ödeme alıyorlar.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2025?

Bayram ikramiyesi 2025 yılı için 4.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Dul veya yetim maaşı alanlar bu tutarın, kendi hak oranları kadarını alabiliyor.

Örneğin:

%50 oranında maaş alan bir dul eş, 2.000 TL ikramiye alır.

%25 oranında yetim aylığı alan bir çocuk ise 1.000 TL ikramiye alır.

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 7 Haziran 2025 Cumartesi gününe denk geliyor. SGK'nın daha önceki uygulamalarına bakıldığında, bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan bir hafta önce yatırılıyor.

2025 Kurban Bayramı ikramiyelerinin 26 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

Bayram ikramiyeleri, maaş ödemelerinin yapıldığı banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. e-Devlet üzerinden hak sahipleri hem ödeme tarihlerini hem de yatırılan tutarı kolayca sorgulayabilecek.

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