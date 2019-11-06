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Dünya Bankası: Türkiye zor dönemden çıktı

Dünya Bankası hem büyüme rakamını revize etti hem de Türkiye'nin zor bir ekonomik dönemden çıktığını duyurdu.

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Bir yılda yaşanan tüm saldırılara rağmen ekonomi yönetiminin koordinasyonunda alınan önlemlerle başlayan toparlanma uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Dünya Bankası dün hem büyüme rakamını revize etti hem de Türkiye'nin zor bir ekonomik dönemden çıktığını bildirdi.
 
Sabah'ın haberine göre, Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nda, geçen 12 ayda cari işlemler hesabındaki dengesizliğin daraldığı vurgulanırken, "Bankaların azalan dış borçları ve küresel parasal genişleme dışsal risklerin azaltılmasına yardımcı oldu" ifadesi kullanıldı. Fiyatların yüksek seviyesi ve işsizlik gibi zorluklar devam ettiğini belirten banka, "Toparlanma sürecinin hızı ve sürdürülebilirliği, kısmen belirsizliklerin azaltılmasına ve yatırımcı güveninin yeniden tesisine bağlı olacak" vurgusu yaptı. Bankanın raporunda, 2020 ve 2021 yıllarında büyümenin sırasıyla yüzde 3 ve 4 artacağı tahmininde bulunuldu. Daha önce bu yıl eksi büyüme bekleyen banka, rakamı revize etti.
 

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