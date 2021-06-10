Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki nehir havzaları için 135 milyon dolarlık finansman

AA 10 Haziran 2021 Perşembe 12:11 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 12:13

Bankadan yapılan açıklamada, "Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi"ne (TULIP) ilişkin kredinin onaylandığı bildirildi.



Projeyle Doğu Karadeniz'de yer alan Bolaman Nehir Havzası ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Çekerek Nehir Havzası'nda dayanıklı altyapı hizmetlerinin oluşturulmasının ve bölgede yaşayan halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesinin amaçladığı belirtilen açıklamada, kredi tutarının ise 135 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Dünya Bankası açıklamasında, "Her iki havza, mevsimsel taşkınlar ve kuraklıklar, toprak erozyonu ve toprak kayması gibi iklim değişikliği etkilerine karşı oldukça kırılgan durumdadır. Bu bölgelerde ayrıca yüksek yoksulluk oranları, düşük tarımsal verimlilik, yetersiz altyapı (su depolama, arıtma ve sulama altyapısı dahil olmak üzere), doğal kaynak bozunumu, sınırlı yol bağlantıları ve dışarı göç nedeniyle oluşan insan sermayesi kaybı da dikkat çekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada projenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde planlanmış olmasına rağmen, bölge halkı üzerindeki salgının ekonomik etkilerinin azaltılmasına da yardımcı olacağı belirtildi.

- "DAYANIKLI ALTYAPI TÜRKİYE'NİN ŞOKLARA KARŞI DAHA DİRENÇLİ OLMASINA KATKI SUNACAK"

Açıklamada projeye sağlanan finansman ile söz konusu bölgelerde iklim ve afetlere karşın dayanıklılığın artırılacağı, sürdürülebilir arazi yönetiminin temellerini atılacağı, istihdam yaratılacağı ve geçim fırsatlarının çeşitlendirileceği bildirildi.

Proje ile söz konusu havzaların taşkından korunması için dayanıklı altyapıya erişimin sağlanacağı belirtilen açıklamada, içme suyu depolama kapasitesinin artırılacağı, tarımsal üretim sulama suyuna erişimin kolaylaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, projede kadınların gelir getirici faaliyetlere katılımlarının artırılmasının hedeflendiği de belirtilerek, kadınların sahibi olduğu veya kadınlar tarafından yönetilen işletmelere teknik ve finansal destek sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, "Dünya Bankası, Türkiye'nin nehir havzalarında ve çevresinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemekten memnuniyet duymaktadır. Bu bölgelerdeki arazi bozulmasıyla mücadele edilmesi ve dayanıklı altyapının inşa edilmesi, Türkiye'nin salgından daha dayanıklı çıkmasına, kapsayıcı ve şoklara karşı daha dirençli olmasına katkı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "PROJENİN ÖNEMLİ SEVİYEDE ÇEVRESEL, EKONOMİK VE SOSYAL OLUMLU ETKİLERİ OLACAK"

Projenin Dünya Bankası ekip liderlerinden Stavros Papageorgiou de konuya ilişkin olarak, "Söz konusu iki havzada özellikle doğa tabanlı çözümler üzerinde odaklanarak geçim kaynaklarının ve peyzajın dayanıklılığının güçlendirilmesi üzerindeki vurgusu göz önüne alındığında projenin, olumlu çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerinin önemli seviyelere ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan Dünya Bankası Ekip Lideri Canan Yıldız ise, "Bu projenin sunduğu entegre yaklaşımın, geride kalmış bölgelerdeki diğer nehir havzalarını da kapsayan peyzaj dayanıklılığına yönelik ulusal bir programın temellerini atacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada bankanın geçmişte de Türkiye'de su havzaları yönetimini desteklediği, bu amaçla Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi (1993-2001) ve Anadolu Su Havzaları Rrehabilitasyon Projesi'ne (2004-2012) finansman sağladığı hatırlatıldı.