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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 191,5 milyon avro kaynak: Türkiye'den şehirleri dönüştürecek dev hamle

Türkiye, Dünya Bankasından 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' kapsamında 191,5 milyon avro tutarında finansman temin etti.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 191,5 milyon avro kaynak: Türkiye'den şehirleri dönüştürecek dev hamle
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Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor.

Buna göre, "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

191,5 MİLYON AVRO TUTARINDA FİNANSMAN

Proje kapsamında Dünya Bankasından İller Bankasına Bakanlık garantisi altında 191,5 milyon avro tutarında finansman sağlanacak.

Projeyle belediyelerin sürdürülebilir ve dirençli kent içi ulaşım ile içme suyu ve su arıtma altyapısına yönelik yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

DIŞ FİNANSMAN TUTARI 4,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2026 yılında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız ile Orta Vadeli Program çerçevesinde, belediyelerimizin altyapı yatırımlarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik desteklerimiz güçlü şekilde devam edecektir." diye konuştu.

  • Yeşil Geleceğin Şehirleri
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  • 1915 milyon avro

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