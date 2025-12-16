İSTANBUL 12°C / 5°C
Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 750 milyon avroluk garanti! KOBİ'lere nefes aldıracak proje onaylandı

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'deki KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak, kadın ve gençlerde istihdamı desteklemek için tasarlanan Türkiye İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Projesi'ni onayladı. Projeye, uluslararası kreditörlerden 10 yıllık ticari finansman şeklinde sağlanacak 1,5 milyar avroya kadar tutarı harekete geçirmek amacıyla Dünya Bankası Grubunun garanti platformu kapsamında 750 milyon avro Dünya Bankası garantisi sağlayacak.

AA16 Aralık 2025 Salı 12:38 - Güncelleme:
Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, proje, 4 milyar dolar tutarında bölgesel bir girişim olan İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Programı'nın bir parçası olarak uygulanacak.

Proje, Dünya Bankası Grubunun Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki işletmelerin finansal hizmetlere ve araçlara erişimini iyileştirmeyi, özel sektör büyümesini teşvik etmeyi ve 3,5 milyon iş yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye Vakıflar Bankası ile işbirliği içinde uygulanacak projeye, uluslararası kreditörlerden 10 yıllık ticari finansman şeklinde sağlanacak 1,5 milyar avroya kadar tutarı harekete geçirmek amacıyla Dünya Bankası Grubunun garanti platformu kapsamında 750 milyon avro Dünya Bankası garantisi sağlayacak.

Proje, kadınlar ve gençlere odaklanarak tüm uygun mikro işletmeler ve KOBİ'ler için finansmana erişimi genişletmeyi ve teşvik mekanizmaları yoluyla istihdamı, rekabet gücünü ve ekonomik büyümeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Garanti, kadın ve genç girişimciliğini, sektörel finansmana erişimi ve yeterince gelişmemiş ve afetlerden etkilenen bölgelerde dirençliliği destekleyen üç finansman penceresi yoluyla yaklaşık 30 bin işletmeye alt krediler sağlayacak.

Projenin, doğrudan ve dolaylı olarak 800 bine kadar yeni veya daha kaliteli iş oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyor.

- "DAHA DAYANIKLI FİNANSAL EKOSİSTEMİ DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYOR"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin, özellikle krediye erişimi en kısıtlı gruplar arasında yer alan kadınlar ve gençler için uygulanacağını belirterek, "Proje, Türkiye'deki girişimcilerin büyüme, yenilikçilik ve istihdam oluşturmak için ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine yardımcı olacak. Ayrıca bankalar arasında piyasa standartlarını uyumlaştırmaya yönelik bir platform oluşturarak dijitalleşmeyi güçlendirmeyi ve daha dayanıklı bir finansal ekosistemi desteklemeyi hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

