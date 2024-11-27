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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 4 milyar 800 milyon dolarlık destek paketi

Dünya Bankası, Ukrayna'ya 4 milyar 800 milyon dolarlık destek paketini açıkladı.

DHA27 Kasım 2024 Çarşamba 16:29 - Güncelleme:
Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 4 milyar 800 milyon dolarlık destek paketi
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Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Dünya Bankası'ndan 4 milyar 800 milyon dolar tutarında destek aldığını açıkladı. Bu desteğin, Dünya Bankası'nın Ukrayna'ya bugüne dek sağladığı en büyük yatırım olduğu belirtildi.

50 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Destek, Ukrayna'nın toplum, eğitim ve sağlık alanlarındaki reformuyla gelişimini hızlandırmayı ayrıca yeniden yapılanma projelerinin hayata geçirilmesine güç katmayı amaçlıyor.

Shmyhal açıklamasında, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Dünya Bankası'ndan aldığı desteğin 50 milyar dolara ulaştığını söyledi.

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