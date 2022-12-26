Dünya basını: Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır, Batı tekelini yıkmak için el ele veriyor

Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın elektrikli araç sektörüne yaptığı yatırımlar dünya basının dikkatini çekti. Konuyla ilgili analiz yazısı yayımlayan yabancı basın, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır, Batı tekelini yıkmak için el ele veriyor" başlığını kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadelede temiz enerji teknolojilerinin kritik önemde olduğu bir dönemde elektrikli araçlara yönelik yatırımlar dünya genelinde tüm hızıyla artarak devam ediyor.

Batılı şirketlerin Afrika topraklarında lityum madenciliği sahasını sürekli genişlettiğine vurgu yapılan analizde "Temiz enerjiye artan ilgi nedeniyle, çoğu ülke fosil yakıtlı araçları aşamalı olarak kullanımdan kaldırma ve sıfır emisyonlu elektrikli araçlara geçme planları lityuma olan talebi hızla arttırdı" denildi.

Afrika'nın bol miktarda lityum rezervine sahip olduğu ve artan talebin kıtanın ekonomisini önemli ölçüde artırabileceği kaydedilen analiz yazısında, "Batılı ülkeler uzun süredir Afrika'yı talan ediyor. Batı'nın refahı, fakir Afrikalıların esaretine dayanıyor. Afrika devletlerinin sonsuza kadar kendilerine bağımlı kalmasını ve böylece Batı'nın Afrika'nın içişlerine müdahale etmesini istiyorlar. Tam da bu yüzden açgözlü Batılı şirketler önemli avantajlar sağlamadan Afrika'nın lityum hazinelerini çalmak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Elektronik araçların egemen olduğu bir dünyada, Afrika'nın lityum öneminin bilincinde olduğu ve bu durumun Batı'nın kıtadaki büyüme sürecini engelleyebileceği kaydedildi. Nijerya hükümetinin lityum madenciliği konusunda Tesla'yı engellemesi ve Zimbabwe'nin işlenmemiş lityum ihracatına yasak getirmesi örnek olarak gösterildi.



Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın elektrikli otomobiller için batarya fabrikaları kurduğuna dikkat çekildi. Bataryalar yeni bir çağın habercisi olarak nitelendirildi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın elektrikli araç üretimi için iddialı hedefler belirlediği ve geçen ay Prens Muhammed Bin Selman'ın ilk Suudi araç markası Ceer'i piyasaya sürdüğüne atıfta bulunuldu.

Benzer şekilde Mısır'ın da elektronik otomobillerin geliştirilmesine ilgi gösterdiği, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin Mısır'da bir fabrika kurulması konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Türk yatırımcıların yurtdışına elektrikli kamyon ve otobüs ihraç ettiği belirtilirken fabrika inşaatı tamamlanan Togg'un üretim aşamasına geçtiğine vurgu yapıldı.

Afrika'nın elektrikli araç pazarındaki fırsatların farkına vardığına işaret edilen analiz yazısında , "Bugün dünya genelinde birçok hükümet ve özel sektörün mobilite ekosisteme ilgi gösterdiğine tanık oluyoruz. Batarya üretimi için ihtiyaç duyulan mineral kaynak konusunda iyi bir konumda olan Afrika'nın elektrik araç üretiminde kritik rolde olması ABD'nin sektöre hakim olma planlarını altüst etmesi kaçınılmaz" ifadeleri kullanıldı.