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Ekonomi

Dünya devi duyurdu! 1,3 milyar avro yatırım yapacak

Polonya Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığı, Mercedes-Benz'in Polonya'ya 1,3 milyar avroluk yatırım gerçekleştireceğini duyurdu.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 13:24 - Güncelleme:
Dünya devi duyurdu! 1,3 milyar avro yatırım yapacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu yatırımla 2 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirket tarafından Polonya'da elektrikli minibüs üretimi için 1,3 milyar avroluk yatırımla fabrika açılacağı belirtildi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Mercedes-Benz yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük şirketlerin ülkeye güvendiğini ifade etti.

Morawiecki, Mercedes-Benz'in bugün duyurduğu yatırımın Polonya için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bölgesel olarak dengeli kalkınmanın ekonomik kalkınmamızın alametifarikası olmasını istiyoruz. Bu nedenle yerel yönetim, ekonomik bölge ve hükümet arasındaki iş birliği üçgeninde ekonomik kalkınma için mümkün olan en iyi koşulları sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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