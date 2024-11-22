Dünya devi için itiraf gibi açıklama: Türkiye'de yatırım yapmadı, kaybetti

Almanya Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Birliği (BWA) Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann, mevcut global krizde Türkiye'nin çok doğru bir yol izlediğini söyledi.

TRT Haber'e konuşan Alman ekonomist, şu değerlendirmeleri yaptı:

TÜRKİYE YÜKSELEN GÜÇ: Dünyada yaşanan ekonomik krizden Türkiye doğru hamlelerle çıkıyor. Türkiye, bölgede yükselen ekonomik bir güç olarak konumunu çok iyi bir şekilde güçlendirdi. Bence Alman ekonomisinin içinden geçtiği bu krizden çıkış yollarından biri, daha fazla çeşitliliğe yönelmek ve dış ticarete daha fazla önem vermek.

TOGG İÇİN FIRSAT: Avrupa mobilite dönüşümünü hayata geçiremedi. Türkiye bu pazarda büyük pay sahibi olabilir. Almanya'da 2030'da kadar yollarda 15 milyon elektrikli aracın olması hedefleniyordu ama bu gerçekleşmeyecek. AB'nin Çin'den gelen elektrikli araçlara uygulayacağı gümrük vergileriyle bu daha da zorlaşacak. Tüketicilere cazip teklifler sunabilecek markaların piyasaya girmesi çok faydalı olacaktır. Bu TOGG için de bir fırsat olacaktır.

VOLKSWAGEN: (Alman ekonomi devinin Türkiye'ye fabrika kurmaktan vazgeçmesi) Volkswagen Türkiye'de yatırım yapsaydı belki bugün çok daha iyi durumda olacaktı. Türkiye'nin çok yönlü ekonomi anlayışı hoşuma gidiyor. Türkiye'ye yatırım yapmak kesinlikle yanlış bir karar olmaz.

BAŞARIYI GÖRMELİYİZ: (Almanya'da 23 Şubat 2025'teki seçimden sonra kurulacak yeni hükümete tavsiyeler) Türkiye'ye karşı daha fazla sağduyu, daha fazla saygı göstermeliyiz. Türkiye'nin başarılarını kabul eden ve Türkiye'den bir şeyler öğrenebileceğimiz potansiyeli de görebilen bir yaklaşım sergilemeliyiz. Ortak değerleri ve birleştirici unsurları vurgulamalıyız, ayrılıkları değil.

87 YIL SONRA FABRİKA KAPATIYOR

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olarak bilinen Volkswagen, 87 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarma planlıyor.

Alman otomotiv devi, bu kararı ile yaklaşık 10 milyar euro tasarruf etmeyi hesaplıyor.

Volkswagen, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Grubun geçen yıl gelirleri 350 milyar euro'ya ulaşan şirketin Almanya'daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor.

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