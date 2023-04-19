Dünya devi olduk! Türkiye Çin'de üretecek

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Akdeniz Chemson, Çin'in Cıciang eyaletindeki Hucou şehrinde yıllık 30 bin ton üretim kapasiteli tesisini faaliyete geçirdi.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Akdeniz Chemson'un Çin'de gerçekleştirdiği yatırımın, OYAK'ın son yıllarda ortaya koyduğu vizyon ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin eseri olduğunu belirterek, "Bugün, Çin'den ABD'ye, tüm kıtalarda ve tüm zaman dilimlerinde, farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretim gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin talep ve ihtiyaçlarını ayrıntılı şekilde analiz ediyor, 'doğru pazara, doğru yatırım' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

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Kimya ve tarım sektörlerinde yurt dışı yatırımlara hız verdiklerini, Akdeniz Chemson'un Çin'deki tesisinin bu anlayışın ürünü olduğunu vurgulayan Erdem, "Sürdürülebilirlik ve karlılığı her zaman odağında tutan OYAK, 2020 yılında kimya sektörüne hizmet veren şirketlerinden Akdeniz Kimya ile Chemson'u tüm operasyonlarıyla birlikte 'Akdeniz Chemson' markası altında birleştirdi. Bu büyük hamleyle Akdeniz Chemson Global (AC Global), PVC stabilizatörleri alanında 5 kıtada faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketi haline geldi" ifadelerini kullandı.

- "ÇİN VE UZAK DOĞU ASYA'DAKİ ARTAN TALEBE YANIT VERECEĞİZ"

Erdem, OYAK'ın kimya sektöründe pazar lideri olduğu ürün gruplarını daha da öne çıkaracak yatırımlar yapmayı sürdürdüğünün altını çizerek, "Bu anlayışla dünyayı etkileyen pandemi döneminde bile Çin yatırımımızdan vazgeçmedik ve çalışmalarımızı sürdürdük. Çin, bizim için rekabetin yüksek olduğu stratejik öneme sahip bir pazar. Yeni yatırımımızla Çin'in tamamı ve Uzak Doğu Asya'daki artan talebe yanıt vereceğiz. Bölgesinde güçlü bir oyuncu olan Akdeniz Chemson, her zaman pazarın ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek yatırım yapmayı sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu.

- ÇİN EKONOMİSİNİN KALBİ OLAN BÖLGEDE

Tesisin yer aldığı Hucou şehri, Çin'in doğu kıyısındaki, ülkenin en önemli üretim merkezlerinden Yangzı Nehri (Gök Irmak) deltasında yer alıyor. Şehir, Çin'in ve bölgenin en büyük ithalat ve ihracat limanlarından Şanghay ve Ningbo limanlarına yakın konumda bulunuyor.

Şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Hıping kasabasında kurulan Akdeniz Chemson tesisi, 20 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Tesis, ulaşım ve altyapı olanaklarının elverişli olduğu, düzgün çevre düzenlemesine sahip sanayi bölgesi içinde konumlanıyor.

Yeni yatırımla entegre tesisteki hat sayısı 3'e, yıllık üretim kapasitesi de 30 bin tona yükseldi. Laboratuvarı, üretim hatları ve depolarıyla faaliyete geçen tesiste kalsiyum-çinko ve organik bazlı, yeni nesil stabilizatör üretimi gerçekleştiriliyor.

- 5 KITADA 110 ÜLKEYE SATIŞ YAPIYOR

Stabilizatörler, bir tür plastik polimer malzeme olan PVC'lerin işlenerek biçimlendirilmesi veya biçimlendirilmiş ürünlerin geliştirilerek istenen kalite ve dayanıklılığa ulaşması açısından kritik bileşen işlevi görüyor.

Akdeniz Chemson, beş kıtada gerçekleştirdiği satışlarla PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi konumunda.

PVC'nin kullanıldığı her sektör için üretim yapan Akdeniz Chemson, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Orta Doğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya'da faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, halen yaklaşık 110 ülkeye satış yapıyor.

- KİMYA SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL OYUNCUSU

Türkiye kimya sektöründe yarım asrı aşan deneyime sahip olan OYAK Grubu kimya şirketleri, son yıllarda küresel ölçekteki yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

OYAK kimya şirketleri arasında yer alan ve özellikli alümina ürün grubunda dünyada pazar lideri konumunda olan Almatis bugün sektörünün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına yeni ürün geliştirme ve AR-GE çalışmalarına ağırlık veriyor. Almatis'in geçtiğimiz yıl Hindistan'da faaliyete geçen yeni fabrikası, yakın gelecekte OYAK'ın Güney Asya pazarındaki hakimiyetini daha da güçlendirecek.

OYAK Sentetik Karbon Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin İskenderun'da inşa edilecek karbon siyahı üretim tesisi de Türkiye'de bir ilk olacak. Tesis, Türkiye'nin yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacının tamamını karşılayabilecek. OYAK'ın karbon siyahı yatırımı, tesisin üretime geçeceği ilk yıldan itibaren, yıllık 300 milyon dolarlık karbon siyahı ithalatını ikame edebilecek. Yeni yatırım, cari açığın azaltılmasının yanı sıra, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlayacak.