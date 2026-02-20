Dünya devi pazar yerleri ile masaya oturuldu! ''Türkiye'ye somut planlarla dönüyoruz''

Küresel borç yükü ve ticari çatışmaların gölgesindeki dünya ekonomisinde Türkiye, ihracat odaklı büyüme stratejisini dijitalleşme ile tahkim ediyor.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal başkanlığındaki heyet, Kaufland, Allegro, Amazon Almanya, Otto ve Aboutyou gibi dünya devi pazar yerleri ile masaya oturdu.

Dev pazar yerleri, lojistik merkezleri ve ödeme kuruluşlarıyla bir araya gelen Türk firmaları, Avrupa pazarındaki paylarını artırmak için stratejik işbirliklerine imza attı.

- E-İHRACAT PAYIMIZ 400 MİLYON DOLAR

Heyet kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde ev tekstilinden bebek giyimine, yazılımdan finansal teknolojilere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Türk şirketleri, küresel devlerle buluştu.

Heyete katılan iş insanları, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü heyetinin ve heyet başkanının proaktif yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kamu ve özel sektörün el ele verdiği bu modelin, özellikle KOBİ'lerin dış pazarlara açılmasında itici güç olduğu vurgulandı.

Hasan Önal, AA muhabirine, Almanya'nın Türkiye için kritik pazar olduğunu vurguladı.



Geçen yıl 480 milyon dolar seviyesinde olan e-ihracat payının bu yıl 400 milyon dolara gerilediğini belirten Önal, "Bu düşüşün nedenlerini yerinde tespit etmek ve Almanya'daki payımızı yeniden artırmak üzere buradayız. Görüştüğümüz platformların toplam e-ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar doları buluyor. Firmalarımızın bu pastadan daha büyük bir pay alması için çalışıyoruz." dedi.

- E-İHRACATÇIYA YÜZDE 50 REKLAM VE LOJİSTİK DESTEĞİ

Ticaret Bakanlığının sunduğu teşvik paketlerine değinen Önal, firmaların Almanya'daki reklam harcamaları ile sipariş karşılama hizmet bedellerinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılandığını anlattı.



Önal, ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın vizyonuyla hayata geçirilen E-İhracat Destekleri Bilgi Platformu (EKİP) aracılığıyla şirketlere detaylı pazar analizleri sunduklarını ifade etti.

- ÇİN'E KARŞI LOJİSTİK VE GÜVEN AVANTAJI

Türkiye'nin Çin karşısındaki rekabet gücünü analiz eden Önal, şu tespitlerde bulundu:

"Küresel e-ticaretin yarısından fazlası Çin merkezli olsa da Türkiye, Avrupa Birliği'ne yakın lojistik konumu ve Türk malına duyulan güvenle ciddi bir avantaja sahip. 'Yakından tedarik' (nearshoring) trendiyle bu avantajımızı fırsata çeviriyoruz. Ayrıca, KOBİ'lerin dış pazarlara açılmasını kolaylaştıran 'E-İhracat Konsorsiyumu' modelimiz, yabancı platformlardan büyük ilgi görüyor."

Sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına değinen Önal, mart ayında TOBB ETÜ işbirliğiyle başlayacak "E-İhracat Uzmanlık Sertifikası" programına genç girişimcileri davet ederek dijital ticaret süreçlerinde aktif rol almalarının önemini vurguladı.

- "TÜRKİYE'YE SOMUT PLANLARLA DÖNÜYORUZ"

Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilen e-ihracat konsorsiyumları, Almanya temaslarında en dikkat çeken gruplar arasında yer aldı. Heyet kapsamında dijital finans ve uçtan uca operasyonel çözümler üzerine kritik görüşmeler gerçekleştirildi.

E-ihracat konsorsiyumu Fevup Brands'in kurucu ortağı Ferhan Yıldızlı da Türk markalarının Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırmak için uçtan uca pazarlama stratejileri yürüttüklerini belirtti.



Almanya temaslarının verimliliğine dikkati çeken Yıldızlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Amazon ve Kaufland gibi küresel devlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda, yabancı platformların Türk ihracatçısına sunabileceği destekleri yerinde analiz ettik. Türkiye'ye büyük bir potansiyel ve somut planlarla dönüyoruz. E-ihracat, devletimizin stratejik bir önceliğidir, firmalarımızın bu süreçte profesyonel birer rehber olan konsorsiyumlarla hareket etmesi, küresel pazarda güvenle ilerlemelerini sağlayacaktır."

- FİNTEK ÇÖZÜMLERİYLE "SORUNSUZ TAHSİLAT" HEDEFİ

Heyette yer alan finansal teknoloji (Fintek) şirketi PayTR'nin Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Tombul, Türk işletmelerinin yurt dışı satışlarındaki en kritik halkalardan biri olan ödeme sistemlerine odaklandıklarını belirtti.



Tombul, şunları ifade etti:

"Almanya ve Avrupa genelindeki yerel ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak Türk ihracatçısının tahsilat süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Temel amacımız, Alman pazarına ürün sunan işletmelerimizin para transferlerini ve ödeme süreçlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktır."

- GLOBAL PARTNERLERLE YERİNDE İŞBİRLİĞİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Tekkart Bilişim'in Üst Yöneticisi (CEO) Yasemin Çil de "Mağazan Olsun" markasıyla e-ihracat alanında sundukları uçtan uca çözümleri küresel ölçekte tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti.



Türkiye merkezli konsorsiyum firması olarak hareket ettiklerini vurgulayan Çil, şunları kaydetti:

"Misyonumuz, ihracat yapmak isteyen firmalarımızın yurt dışına açılma süreçlerini yönetmek ve ürünlerinin global pazarlarda satışını gerçekleştirmek üzere tam kapsamlı hizmet sunmaktır. Buradaki küresel partnerlerimizle tanışarak lojistik, ödeme sistemleri ve altyapı süreçlerini yerinde analiz ettik. İhracatçılarımızın önündeki engelleri nasıl kaldırabileceğimizi değerlendirdiğimiz oldukça verimli bir heyet süreci geçiriyoruz. Bu imkanı sağlayan Ticaret Bakanlığımıza ve Daire Başkanımız Hasan Önal'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."

- "STRATEJİK PAZARDA PAYIMIZI ARTIRMAK AMACIYLA ALMANYA'DAYIZ"

Türkiye'nin köklü e-ihracat markalarından Kayra Export bünyesindeki Elonky'nin kurucusu Oktay Başpınar, Almanya temaslarının Türk ev tekstili sektörü için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



Öncelikli pazarlarının ABD olduğunu ancak Avrupa'daki varlıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başpınar, şunları dile getirdi:

"Ev dekorasyonu ve tekstili ürünlerinde hem üretim hem de ihracat yetkinliğine sahibiz. Mevcut operasyonlarımızı Avrupa geneline yaymak ve bu stratejik pazardaki payımızı artırmak amacıyla Almanya'dayız. B2C odaklı platformlar ve küresel pazar yerleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerden büyük memnuniyet duyduk. Yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştığımız 'Global E-İhracat Milli Pazar Yeri' projemiz için yürüttüğümüz fizibilite çalışmalarında bu ziyaret, bize çok kritik veriler sundu."

- "BAKANLIĞIN GİRİŞİMCİ RUHU BAŞARIMIZI ARTIRIYOR"

Heyete katılan CGT Tekstil Kurucusu Serhan Nurulu da organizasyonun profesyonelliğine ve sağladığı erişim imkanlarına dikkati çekti.



Bireysel çabalarla ulaşılması güç olan dev ölçekli firmalarla masaya oturduklarını belirten Nurulu, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın düzenlediği bu heyete ikinci kez katılıyoruz. Tek başımıza ulaşmamızın mümkün olmadığı büyük lojistik depolarından ödeme kuruluşlarına kadar onlarca kritik paydaşla temas kurduk. Görüşmeler, tahminimizden çok daha verimli geçti. Bizler girişimci olmamıza rağmen Bakanlık yetkililerimizin bizden daha girişimci bir ruhla hareket ettiğini görmek gurur verici.



Bu heyet, Avrupa satışlarımızı artırma hedefimizde bizim için en önemli araçlardan biri oldu."