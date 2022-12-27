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Ekonomi

Dünya devi Tesla Türkiye'de iş ilanı açtı

Tesla, Türkiye pazarına giriş yapmak için bir adım daha attı. Tesla, Türkiye'de personel alımı için ilan açtı. Toplam 7 bölüm için açılan iş ilanında genel olarak İstanbul'da yaşayan ve en az lise mezunu olan kişiler alınacak.

NTV27 Aralık 2022 Salı 08:16 - Güncelleme:
Dünya devi Tesla Türkiye'de iş ilanı açtı
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Dünyanın pek çok pazarında yer alan ve en iddialı elektrikli otomobil markalarından Tesla, Türkiye pazarına giriş yapmak için bir adım daha attı. Tesla Türkiye'de faaliyete geçmek için atağa geçerek yeni iş ilanları açtı. Elon Musk'ın başında olduğu şirket, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited isimli bir şirket kurarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Tesla Türkiye operasyonunun başında Kemal Geçer yer alıyor ve satışta olan "Model" serisi birçok otomobilin resmen Türkiye'ye getirileceği biliniyor. Firma bu araçlar için Türkiye'de hızlı şarj istasyonları kuracağını da açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ AY YAPILACAK

NTV'nin haberine göre, Tesla son açtığı işe alım ilanlarında merkezi Beşiktaş olarak gösterilen İstanbul merkezi için mobil servis teknisyenleri, otomotiv mekanikerleri/teknisyenleri, servis danışmanı, parça danışmanı, otomotiv süpervizörü, Tesla danışmanı ve supercharger (süper şarj) iş geliştirme lideri aradığını açıkladı.

Konuya yakın kaynaklar, İstanbul'daki servise ilişkin resmi duyurunun 2023 yılının başlarında yapılacağını belirtiyor.

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