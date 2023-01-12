Togg etkisi! Dünya devi Tesla Türkleri seçti

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES'te bu yıl otomotiv iç trim ve aydınlatmaya yönelik yeni ürün ve teknolojilerini sergileyen Farplas, aynı zamanda AR-GE merkezlerinde geliştirdiği kompozit malzemeleri de dünya sahnesinde tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da CES 2023'te standını ziyaret ettiği Farplas, 50 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe önde gelen firmalara çözüm ortaklığı yapıyor.

Türkiye'nin en büyük 250 sanayi kuruluşundan biri olan Farplas, 4 AR-GE ve teknoloji merkezi, 7 üretim tesisi, 2.000 çalışanı ve yıllık 200 milyon avroluk cirosuyla 7 ülkede faaliyet gösteriyor. Farplas'ın ürün tedarik ettiği firmalar arasında Tesla ve Togg gibi otomobil üreticileri bulunuyor.

Şirket, aynı zamanda bünyesinde kurduğu AR-GE ve inovasyon merkezi Fark Labs ile de kentsel mobilite için teknolojiye dayalı yaratıcı çözümler sağlayan girişimleri destekliyor. Aynı zamanda Fark Labs'in, globalleşme vizyonuyla Fark Holding dışındaki şirketlere hizmet vermek üzere yoluna bağımsız bir inovasyon yatırım şirketi olarak devam etmesi planlanıyor.

- YÜZDE 100 TÜRK SERMAYELİ

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter, AA muhabirine, Fark Holding çatısı altında beyaz eşya ve otomotiv teknolojileri konusunda birçok şirket bulunduğunu, Farplas'ın da Fark Holdinge bağlı bir sanayi kuruluşu olduğunu söyledi.

Farplas'ın yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olduğunu belirten Serter, otomotiv üreticilerine parça sağladıklarını hatırlattı ve Türkiye'nin otomobili Togg'un iç trim parçaları ve ön panelini yaptıklarını kaydederek, müşterileri arasında ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın da bulunduğunu aktardı.

- 2016'DAN BU YANA STARTUPLARA 15 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

CES'e 2019 yılında katılan ilk Türk şirketlerinden biri olduklarına işaret eden Serter, o tarihten bu yana her sene fuara katıldıklarını, bu sene de şirketin kendi ürünleriyle yatırım yaptığı girişimlerin ürünlerini tanıttığını ifade etti.

Serter, "Farplas geleneksel ürünler üreten ama aynı zamanda geleceğe yatırım yapan ve bir sonraki versiyonunu bulmak için çalışan bir şirket. Bu nedenle Fark Labs adından inovasyon ve yatırım merkezimizi kurduk. Bununla 2016'dan beri hem startuplara hem yeni teknoloji geliştiren şirketlere yatırım yapıyoruz." dedi.

Firma olarak 20'nin üzerinde yatırımları olduğuna dikkati çeken Serter, "2016'dan beri 15 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. 2022 yılını 4 milyon dolar civarında bir yatırımla kapattık. Ekonominin ve değerlemelerin durumuna göre yatırımlarımızı bazı seneler hızlandırıyor bazı seneler biraz yavaşlatıyoruz. Böyle dönemlerde de asıl amacımız yatırım yaptığımız şirketlerin büyümesine odaklanmak." diye konuştu.

- "HEDEFİMİZ TÜRKİYE'DEN BAŞARI HİKAYELERİ YARATMAK"

Serter, CES'te olmalarının önemine değinerek, "Hedefimiz Türkiye'den çıkacak başarı hikayeleri yaratmak, onları globale taşımak. Bu tip fuarlar o yüzden çok önemli." dedi.

Fark Labs'te desteklenen girişimlerin bir gün Farplas'tan dahi daha büyük hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Serter, "Yapmak istediğimiz şey bizimle çalışmak isteyen tüm şirketlere bir platform olmak ve beraber etkinliğimizi artırmak, onların da yatırım stratejilerine yardım etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Serter, CES 2023'te Farplas'ın yanı sıra Fark Labs tarafından desteklenen Mobiqu, Büyütech ve Saykal şirketlerinin yer aldığını kaydederek, bu firmaların geliştirdiği ürünlere ilişkin bilgi verdi.

- MOBİQU, BÜYÜTECH VE SAYKAL

Mobiqu'nun geliştirdiği mobil akıllı kutunun teslimatlarda kullanılan bir ürün olduğunu aktaran Serter, söz konusu kutunun ürünleri bir haftaya kadar hiçbir elektrik kaynağına ihtiyaç duyulmadan istenilen ısıda tutabildiğini ifade etti. Serter, Mobiqu'nun 4 milyon doların üzerinde ikinci yatırımını da aldığına dikkati çekerek, şirketin bundan sonraki adımının yurt dışına açılmak olduğunu kaydetti.

Büyütech'in de akıllı kamera teknolojileri geliştirdiğini belirten Serter, Büyütech ile beraber Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin ilk akıllı kamera fabrikasını kurduklarını, bunun Türkiye için çok stratejik bir yatırım olduğunu ifade etti.

Serter, Saykal'ın da sensör ve radar teknoljileri konusunda çalışan bir firma olduğunu hatırlatarak şirketin ileri derece teknik zorluk gerektiren tüm elektronik ürünleri üretme kabiliyeti olduğunun altını çizdi ve "Aslında yapmaya çalıştığımız hem birlikte sinerji yaratmak hem de ayrı ayrı ürünlerimizi satmak." dedi.

Bu sene CES'e Türkiye'den yoğun bir katılım olduğunu vurgulayan Serter, özellikle Togg'un fuarda yer almasının Türkiye'nin etkinliğini artırdığını ifade etti.

