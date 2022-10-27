Dünya devi Türkiye'de bir fabrika daha açtı

Alman hazır giyim devi Hugo Boss, Ege Serbest Bölgesi içindeki kampüsünde dördüncü tesisini açarak 4 bin 700 kişilik istihdama ulaştı.

Hugo Boss grubunun kendi bünyesindeki tek üretim tesisi olan Türkiye fabrikası, 1999'dan bu yana markanın global üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor.

Grubun özellikle salgın süreci sonrası penye üretimini de Türkiye'ye yönlendirme hedefi doğrultusunda 4,5 milyon avro yatırımla devreye alınan fabrikada ilave 500 kişilik istihdam oluşturuldu. Hugo Boss Tekstil Sanayi kampüsü içindeki dördüncü tesisle toplam çalışan sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

Yeni tesisin açılışı nedeniyle AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdürü Arif Kaya, buradaki tesislerin, grubun üretiminde Türkiye'nin önemini artırdığını söyledi.

Hugo Boss'un yüksek kalite standartlarında üretim yaptığını, bu beklentiyi karşılayan Türkiye tesislerinin yıldızının parladığını belirten Kaya, yatırım sürecine ara vermeyeceklerini dile getirdi.

Yeni tesiste bu yıl 1,8 milyon, gelecek yıl 2,5 milyon parça üretim yapılacağını, çalışan sayısının yıl sonunda 4 bin 800'e ulaşacağını bildiren Kaya, "Bu, bizim için yolculuğun daha yarısı. Yaklaşık bine yakın daha istihdamımız olacak. Üretim hatlarımız büyüyor, özellikle erkek giyim, gömlek tarafında yatırımlarımız olacak. Bir dahaki yıl 5 bin 700 kişilik bir istihdama ulaşacağız. Erkek, kadın giyim ve gömlek üretimimiz de büyüyecek. Benim umudum 2024 yılında penye ve gömlek hattımızı bir miktar daha büyütmek ama artık alanımız da yetmiyor olacak. Elimizde 10 bin metrekarelik bir boş alan var. Kim bilir 2025'te bir yatırımımız daha olur." dedi.

- KADIN İSTİHDAMINDA HEDEF YÜZDE 70

Kaya, üretim tesislerinde kadın istihdam oranının yüzde 62'ye ulaştığını, üst yönetimde de kadınların yüzde 50 paya sahip olduğunu söyleyen Kaya, İŞKUR ile bu konuda güzel bir iş birliği yaptıklarını, gelecek yıl toplam kadın çalışan oranını yüzde 70'e ulaştırmayı öngördüklerini bildirdi.

Türkiye'deki büyümenin Almanya merkezli firmanın bu ülkeye güveninin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Dünyanın global bir krize girmek üzere olduğu söylentileri geliyor ama ülkemize, fabrikamıza güven sonsuz, o yüzden ben bu tür senaryolardan üretimimizin etkileneceğini düşünmüyorum. Biz tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Enerji kriziyle ilgili ülkemizin ve şirketimizin bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum, biz o konuda rahatız. Zaten buraya yapılan yatırımların da en büyük sebebi bu. Enerji tarafında da bir sıkıntı yaşamayacağımızı gösteriyoruz. Ben bir daralma olacağını düşünmüyorum. Her ne kadar globalde bir resesyondan bahsediliyor olsa da bunun üst seviye segmenti etkileyeceğini düşünmüyorum."