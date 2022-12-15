Dünya devi 'Türkiye'de devam' dedi: Yeni hat açıyoruz

Vivo, Türkiye pazarına yatırımlarına Vivo Türkiye fabrikasında yapmış olduğu yeni hat açılışı ile devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin, Kuzey Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya'daki 8 üretim merkeziyle yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olan Vivo, 2021 yılında toplam 20 milyon dolarlık yatırımla Vivo Türkiye üretim tesisini açtı.



Vivo Türkiye, bu üretim tesisinde şık tasarımı ve yüksek performansı ile segmentinde büyük beğeni toplayan Y serisi cihazların üretimini gerçekleştiriyor.

Final heyecanı ile tüm dünyanın yakından takip ettiği FIFA Dünya Kupası resmi akıllı telefonu olan Vivo, yatırımlarına dünya genelinde hız kesmeden devam ediyor. Geçen günlerde Vivo Türkiye yatırımcısı Jianhua Li tarafından yapılan açıklamada markanın Türkiye pazarına ve müşterisine hız kesmeden yatırım yapmaya devam edeceği müjdesi verilmişti. Bunun ilk sonucu olarak da artan talep sonrasında 2 üretim bandı ile üretim yapan tesis kapasitesi artırıldı ve üçüncü üretim bandı devreye alındı.

19 Aralık tarihinde açılacak üçüncü üretim bandı ile üretim kapasitesi yüzde 35 artarken bunun yanı sıra 90 yeni istihdam da sağlanacak.

- "TÜRKİYE AKILLI TELEFON EKOSİSTEMİNE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vivo Türkiye Yatırımcısı Jianhua Li, Türkiye akıllı telefon ekosistemine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye akıllı telefon pazarından çok umutluyuz ve tüm yatırımlarımızı da bu doğrultuda planlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde lansmanını tamamladığımız yeni V25 5G ve Y serisi modellerinden sonra şimdi de Türkiye üretim tesisimize yeni üretim bandını kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Tüm bu yatırımların arkasında Türkiye planlarımızı uzun vadeli yapıyor olmamız yatıyor. Kullanıcılarımıza, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza yatırım yapmayı sürdürmek ve önümüzdeki dönemde Türk kullanıcılarını üstün kalite ve teknolojiye sahip cihazlarla buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."