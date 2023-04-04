ABD'li elektrikli araç devi Tesla, uzun süredir beklenen Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Lansman kapsamında markanın pazara sunacağı ilk model olan Tesla Model Y'nin de fiyatı açıklandı. Lansmanda konuşan Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Tesla Model Y'nin bugün itibarıyla (4 Nisan) online satışa açılacağını duyurdu. Tüketiciler, 10 bin TL ödeyerek online sipariş oluşturabilecek. Model Y'nin teslimatları mayısta başlayacak. Kemal Geçer, lansmanda yaptığı konuşmasında, Berlin'de üretilen Tesla Model Y'de çok sayıda Türk tedarikçi ve çalışanın imzası olduğuna dikkat çekti. Geçer, "Model Y'de nin bizim için önemi Türkiye'den çok fazla tedarik edilen parça var. Ayrıca, Model Y'nin üretildiği Berlin fabrikasında birçok Türk çalışan üretimde yer alıyor" dedi.

Tesla, Türkiye'deki çevrimiçi Tasarım Stüdyosu'nun yanı sıra İstanbul'da bir pop-up mağaza ile Türkiye'de ilk kez resmi bir varlık gösteriyor. Müşteriler, teslimatları Mayıs 2023'te başlayacak olan Model Y'yi konfigüre ederek sipariş edebilecek.

Model Y, müşterilerin aynı zamanda test sürüşü yapabileceği İstanbul Kanyon AVM'de sergileniyor. Pop-up mağaza daha sonra mayıs ayında Akasya AVM ile şehrin Anadolu yakasına doğru yol alacak. Kemal Geçer, Model Y'nin teslimatları başlayana kadar İstanbul'da bir de servis merkezi açılacağını söyledi.

Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tesla ayrıca İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara'da toplam 30 şarj yeri içeren, ülkenin ilk Supercharger istasyonlarını açıyor. Geçer, "Tesla sahipleri kolayca Ankara'dan Lisbon'a veya Norveç'te kuzey kutup dairesinin de kuzeyine Trömsö'ye seyahat edebilir" dedi.

ÜÇ FARKLI VERSİYON

Model Y, Türkiye'de üç farklı versiyonla satışa çıkıyor. Arkadan itişli, 430 km menzile sahip "Standard Range" versiyonu 1.548.732 TL'den pazara sunuluyor. Çift motorlu ve 533 km menzile sahip "Long Range" versiyon 1.619.532 TL'den satışa çıkarken, çift motorlu ve 514 km menzile sahip "Performance" versiyon ise 1.778.821 TL fiyatla satılacak. Aracın fiyatının beklentilerin üzerinde düşük olduğu dikkat çekerken, CEO Kemal Geçer, pazara en rekabetçi fiyatla çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarına işaret etti. Geçer, Tesla Model Y'nin Avrupa'dan daha ucuza Türkiye'ye geldiğini, ancak vergi sistemi nedeniyle fiyatının diğer ülkelerden yüksek olduğunu söyledi.

YERLİ SİM KART İLE GELDİ

Kemal Geçer, Tesla'nın otopilot özelliklerini kullanıma sunabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Geçer, "Otomobillerimizde standart olarak otonom sürüş sunuyoruz. Bu teknolojilerin Türkiye'de kullanımı için Turkcell'in sim kartlarını araçlarımızda kullanıyoruz" diye konuştu.

Model Y maksimum çok yönlülük ve güvenlik için tasarlanmış tamamen elektrikli, orta boy bir SUV olup menzili, performansı ve gelişmiş teknolojisiyle dikkat çekiyor. İç mekanda, Model Y'nin panoramik cam tavanı ve yüksek oturma seviyesi ferahlık hissi yaratıyor ve araçtaki her koltuktan geniş bir görüş açısı sunuyor. Ön bagaj ve katlanır ikinci sıra koltuklar toplam 1,9 metreküp depolama alanı sağlıyor.

Model Y, anahtar gerektirmiyor. Bunun yerine aracın tüm kontrolleri için kullanılabilen 15 inç dokunmatik ekran arayüzü ile sorunsuz giriş ve çıkış için akıllı telefona bağlanıyor. Ayrıca uzaktan kilit açma, uzaktan iklimlendirme, konum takibi ve diğer benzersiz, kolayca erişilebilen özellikler için Tesla Mobil uygulamasıyla bağlantı kuruluyor. Bağlantı Tesla tarafından sağlanıyor ve standart bağlantı özellikleri aracın ömrü boyunca dahil oluyor.

Geçtiğimiz yıl Model Y, Euro NCAP'in en yeni, en sıkı test protokolüne göre test edilen tüm araçlar arasında, 5 Yıldızlı Güvenlik Derecesi ve en yüksek genel puanı almıştı.

DİĞER MODELLER VERGİYE TAKILDI

Markanın en çok satan modeli Tesla Model 3 ise, Türkiye'nin ABD ve Çin'den ithal edilen araçlara uyguladığı ek vergi nedeniyle şimdilik pazara sunulmayacak. Kemal Geçer, "Tesla, piyasa koşulları daha uygun hale gelip müşterilerimize en iyi değeri sunmamıza imkan sağladığında Model 3, Model S ve Model X için de konfigüratörü açacak" diye konuştu.

Tüm Tesla'lar, Otopilot ile birlikte geliyor. Otopilot, sadece elleri direksiyonda ve tüm dikkatini veren bir sürücü ile kullanım için Seviye 2 otonom sistem olarak sınıflandırılan gelişmiş bir sürücü yardım sistemi olarak öne çıkıyor. Bu da Otopilot'un sürücü denetimine de yardımcı olduğu anlamına geliyor. Doğru kullanıldığında, Otopilot sürücünün genel yükünü azaltıyor ve sekiz harici kamera, iki gözün tek başına sahip olamayacağı ilave bir güvenlik katmanı sağlıyor. Tesla, geleneksel otomobil üreticilerinden farklı olarak uzaktan güncelleme özelliğine sahip.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE SARJ

Tesla, en kolay evde şarj ediliyor. Model Y, günlük seyahat için uzun bir menzil sağlıyor. Tesla tarafından tasarlanan ve inşa edilen Supercharger istasyonları, aracı dakikalar içinde şarj ediyor. Model Y'ye sadece 15 dakikada 270 kilometreye kadar menzil eklenebiliyor. Türkiye'deki Supercharger istasyonları CCS Tip 2 giriş destekleyen Tesla ve Tesla olmayan elektrikli araçların kullanımına açık.Bu istasyonlarda Tesla otomobiller için kW başına 7.30 TL, Tesla olmayan otomobiller için ise kW başına 8.60 TL fiyat tarifesi uygulanıyor. Supercharger ağı; Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik'teki ana rotalarını kapsıyor. Dünya çapında 40 binden fazla Supercharger bulunuyor.