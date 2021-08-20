İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2021 Cuma / 12 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4845
  • EURO
    9,9408
  • ALTIN
    486.24
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dünya devinde yeni kriz! Üretim tamamen durduruldu
Ekonomi

Dünya devinde yeni kriz! Üretim tamamen durduruldu

Koronavirüs (Kovid-19) salgını otomotiv devi Toyota'nın da üretiminde aksaklıklara neden olmaya başladı. Otomotiv devi Toyota, salgın nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunun ardından Fransa'daki üretimi 2 hafta durdurma kararı aldı.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 19:26 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 21:20
ABONE OL

Dünya otomotiv devleri arasında bulunan Toyota Fransa'daki üretiminde Kovid-19 salgını ile baş etmeye çalışıyor. Toyota'nın Fransa'daki sözcülüğünden yapılan açıklamada, Onnaing'deki tesiste 23 Ağustos'ta başlaması planlanan üretimin, Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorun sebebiyle 6 Eylül'e ertelendiği belirtildi.

Toyota Yaris'in üretildiği tesiste çalışan 5 bin personelden 4 bin 500'ünün bu süreçte geçici olarak işe ara vermesi gerekeceği kaydedilen açıklamada, söz konusu personelin bu süre zarfında maaşlarının yüzde 84'ünü alacağı aktarıldı.

Toyota'dan daha önce yapılan açıklamada, Japonya'da yaşanan çip tedarik sorunu nedeniyle firmanın ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici olarak durduracağı duyurulmuştu.

Açıklamada, bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağı bildirilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.