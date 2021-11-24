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  • Dünya devinden 17 milyar dolarlık karar! Fabrikanın yeri belli oldu
Ekonomi

Dünya devinden 17 milyar dolarlık karar! Fabrikanın yeri belli oldu

Samsung, yeni 17 milyar dolarlık bilgisayar çipi tesisi için ABD'nin Texas eyaletini seçti. Samsung, rakiplerinin birçoğu gibi, tedarik zinciri sorunlarını çözmek için ABD'de çip üretimini genişletmek için yarışıyor.

TRT Haber24 Kasım 2021 Çarşamba 11:40 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:40
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Texas'ın Taylor kenti yakınlarında kurulacak tesis, Güney Koreli elektronik devinin ABD'deki en büyük yatırımı olacak.

Teknoloji sektöründen 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen tesisin, inşasına gelecek yıl başlanması; 2024'ün ikinci yarısında faaliyete başlaması planlanıyor.

TRT Haber'in haberine göre, Samsung, rakiplerinin birçoğu gibi, tedarik zinciri sorunlarını çözmek için ABD'de çip üretimini genişletmek için yarışıyor.

Şirketin elektronik cihaz çözümleri yöneticisi Kinam Kim, daha fazla üretim kapasitesi ile müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebileceklerini ve tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunabileceklerini söyledi.

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