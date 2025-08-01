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Ekonomi

Dünya devinden 760 milyon liralık Türkiye hamlesi

Honda Türkiye, büyüyen motosiklet pazarını desteklemek amacıyla İzmir'in Aliağa ilçesinde yılda 100 bin üretim kapasitesine sahip yeni fabrika yatırımı gerçekleştiriyor. Öte yandan üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon lira olarak belirlenirken, burada yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 10:20 - Güncelleme:
Dünya devinden 760 milyon liralık Türkiye hamlesi
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Honda Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla Aliağa'da yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı.

ÜRETİME 2026'DA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Honda'nın İzmir'de kuracağı tesiste, motosiklet üretimine 2026'nın ortalarında başlanması planlanıyor.

Motosiklet üretimine yıllık 100 bin kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde bunun yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor.

760 MİLYON LİRALIK YATIRIM

100 bin metrekarelik geniş alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon lira olarak belirlenirken, burada yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

Honda Türkiye, fabrika yatırımlarıyla, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye'de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlendirmeyi, tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.

  • Honda Türkiye
  • Motosiklet Pazarı
  • Fabrika Yatırımı
  • izmir

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