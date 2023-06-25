Dünya devinden iş birliği kararı! Türkiye bölgede vites büyütüyor

Türk hazır giyim ve tekstil ihracatçıları ile İspanya merkezli Inditex Grubu arasında iş birliğini güçlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek için başlatılan "görüşme maratonu" devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) açıklamasına göre, ilki Ekim 2022'de İspanya'da yapılan görüşmenin İstanbul ayağında hem üretimde hem de iş birliğinde sürdürülebilirliği güçlendirme konusunda görüş birliği sağlandı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığındaki Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Kurulu, Inditex Üst Yöneticisi (CEO) Oscar Garcia Maceiras ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Gültepe, hazır giyim ve tekstilin katma değerli üretiminin, istihdama katkısı ve ihracatıyla Türkiye'nin en önde gelen sektörleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

2022'de toplam 31,5 milyar dolarlık tekstil ve hazır giyim ihracatı gerçekleştirdiklerini bildiren Gültepe, "Biz bu hacmi 40 milyar doları hazır giyim, 20 milyar doları tekstil olmak üzere orta vadede 60 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturan iki sektörde hedefi yakalayabilmemiz için AB'ye ihracatımızı daha da artırmak zorundayız. AB yüzde 60'la halen en büyük pazarımız konumunda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Gültepe, bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius ve Oysho markalarını barındıran Inditex'in tekstil ve hazır giyimde Türkiye'den en yüksek alımı yapan gruplar arasında ilk sırada yer aldığını aktardı.

Inditex ve diğer Avrupalı küresel markalarla "kazan kazan" ilkesine dayanan köklü bir iş birliğinin olduğuna işaret eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Biz mevcut iş birliğini daha da geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Üretimini yakın coğrafyaya taşımayı planlayan Inditex'in ve diğer Avrupalı iş ortaklarımızın sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetlerini biliyoruz. Biz de sektörün yeşil mutabakata uyum sürecini hızlandırmak ve sürdürülebilir üretim kapasitesini artırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Hem tekstilde hem de hazır giyim sektöründe sürdürülebilirlik eylem planlarımızı tamamladık.

Tüm bu çalışmalarımız aynı zamanda sektörlerimizin yeşil mutabakata uyumu için yol haritası niteliği taşıyor. Avrupa'ya coğrafi yakınlığımız da lojistik süreçlerin çevreye olumsuz etkilerini azaltma konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Bütün bu değerlendirmelerimizi İspanyol misafirlerimizle paylaştık. Kendilerinin de Türkiye ile iş birliğini geliştirme konusunda istekli olduklarını bir kez daha görme imkanı bulduk. Sürdürülebilir üretim konusunda iş birliği ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi için ortak bir komisyon kurma kararı aldık."

Gültepe, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Inditex'in afetzedeler ve Türk hazır giyim endüstrisi ile büyük bir dayanışma sergilediğini aktararak, Maceiras'a ve Inditex Grubu'na teşekkür etti.

