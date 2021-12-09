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Ekonomi

Dünya devinden milyar dolarlık yatırım!

Lego şirketi, Asya bölgesindeki talebi karşılamak için Vietnam'da bir milyar dolarlık yeni bir üretim fabrikası kuracağını açıkladı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 10:51 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:51
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BBC'nin haberine göre, oyuncak şirketi Lego, Ho Chi Minh şehri yakınlarında kurulacak yeni üretim tesisine bir milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Söz konusu fabrikanın faaliyete geçmesiyle Danimarkalı şirket, 5 yıl önce Çin'de açtığı fabrikanın ardından bölgedeki ikinci fabrikasını açmış olacak.

Şirket, 2019 yılından bu yana bölgede çift haneli rakamlarda büyüme kaydetti.

Lego şirketinin operasyonlar sorumlusu Carsten Rasmussen, yaptığı açıklamada, Vietnam hükümetine fabrikanın kurulması için verdiği destekler için teşekkür etti.

Fabrikanın inşa sürecine gelecek yıl başlanacak.

Üretimin 2024 yılında başlaması ve 15 yılda 4 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

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