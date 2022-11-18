Dünya devinden ses getirecek Togg açıklaması: Hepimize heyecan verdi

2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobiller satmaya hazırlanan Nissan, bunun altyapısını ise günümüzde lanse ettiği yeni modellerle gerçekleştiriyor. Leaf ile 2010 yılından beridir belirli bir çerçevede devam eden maceranın yeni boyutu ise markanın ilk elektrikli SUV modeli Ariya olacak. Türkiye'yi de Avrupa pazar planlaması kapsamında değerlendiren marka, kasım ayı ile birlikte hibrit altyapıyla desteklenen ve X-Trail'i sunmaya hazırlanıyor. Log Dergisi'nin haberine göre, düzenlenen özel etkinlik kapsamında marka planlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Togg hakkında da önemli mesajlar verdi. 2023 yılından itibaren içten yanmalı motorlara yatırım ve geliştirme çalışmalarına son vereceklerini vurgulayan Ghanem, Togg oluşumunun Türkiye planlamalarını şekillendirmede belirleyici olduğunu net bir şekilde ifade etti

"TOGG HEPİMİZE HEYECAN VERDİ"

Yerli otomobil girişimi Togg'un Türkiye için bir şans olduğunu ifade eden Ghanem; "Togg, hemen herkes gibi bizi de çok heyecanlandıran bir proje oluyor. Bunun iç pazardaki kullanıcılar için bir şans olduğunu düşünüyor ve çok önemli bir adım olarak görüyorum. Elektrikli otomobil sadece bir araç satım sürecinden ibaret değil. Bu aynı zamanda bir ekosistem, teknoloji ve şarj altyapısı gibi geniş kapsamlı bir çalışmayı getiriyor. Tüm bunların tamamlanmasıyla kullanıcılar yeni dönemi erken süreçte deneyimleme şansına erişiyor. Togg projesinin hayata geçirilmesi Nissan olarak bizi de yeni teknolojilerimizi ve elektrikli modellerimizi daha hızlı şekilde Türkiye'ye getirme konusunda motive etti." şeklinde konuştu.