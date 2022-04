Dünya devinden Türkiye açıklaması: Burada pek çok fırsat var

Marriott, AA muhabirine Amazon Türkiye'nin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Amazon.com.tr olarak Türkiye'deki faaliyetlerine yaklaşık 4 yıl önce başladıklarını ve bu süre zarfındaki büyüme ivmelerinden ve müşterilerin artan ilgisinden memnun olduklarını belirten Marriott, Türkiye'deki bu başarılarının kendilerine buraya daha da fazla yatırım yapmak için güven verdiğini söyledi.

Marriott, İstanbul'da açılacak lojistik merkezi ile ilgili olarak, "Bunun bir parçası olarak geçtiğimiz günlerde artan müşteri talebimizi karşılamaya yardımcı olacak ilk lojistik merkezimizi bu yıl içinde İstanbul'da açacağımızı duyurduk. Yeni lojistik merkezimizin açılışı bizim için büyük bir adım olsa da biz hala Türkiye'de ilk günümüz olduğuna ve hizmetlerimizi geliştirmek için daha pek çok fırsat bulunduğuna inanıyoruz.



Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de uzun vadeli bir stratejimiz bulunuyor. Planlarımız her zaman müşterilerimize daha iyi hizmet vermeye, ürün seçeneklerimizi artırmaya, hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleri sunmaya odaklanıyor. Önümüzdeki yıllarda müşteri deneyimini daha da iyileştirecek ve satış ortaklarımızın Türkiye'deki işlerini büyütmelerine yardımcı olacak projelerimizi de hayata geçireceğiz." diye konuştu.

E-ticaret müşterilerinin beklentilerini nasıl karşıladıklarına dair bilgiler veren Marriott, "Aslına bakarsanız herkesin iyi bir alışveriş deneyiminden beklentisinin ne olduğu sorusunun cevabının bir sır olmadığına inanıyorum; içinden özgürce seçim yapmaya imkan veren geniş bir ürün yelpazesi, fiyat, ve alışveriş yaparken yaşadığınız deneyimin kolaylığı.



Hepimiz, geniş bir yelpaze içerisinden seçebileceğimiz kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak istiyoruz. Beğendiğimiz ürünleri bulduğumuzda, bunların bize hızlı, ve mümkünse- ücretsiz olarak, teslim edilmesini bekliyoruz. Son olarak, herhangi bir şekilde yaptığımız satın alma işleminden memnun kalmazsak, anında cevap alabildiğimiz, duyarlı bir müşteri hizmetleri ve kolay iade politikaları ile sorunsuz bir satın alma sonrası deneyimi yaşamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "MÜŞTERİ ODAKLILIK YAPTIĞIMIZ FAALİYETLERİN MERKEZİNDE "

Marriott, bütün bahsedilen özelliklerin Amazon'da mevcut olduğunun altını çizerek, halihazırda müşterilerine 23 kategoride milyonlarca ürün sunduklarını belirtti. Prime üyelerinin minimum sepet tutarı olmadan hızlı, sınırsız ve ücretsiz teslimat imkanından yararlanabildiğine vurgu yapan Marriott, "Ve elbette ki müşterilerimizin bizimle kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşamasına yardımcı olan harika bir müşteri hizmetleri ekibimiz var. Öyle ki ekibimiz bu yılki Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde 'Perakendede Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı' kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.



Çok yakın zamanda, ECHO Awards 2022'de de halk oylamasıyla 'En İyi Teslimat ve Satış Sonrası Hizmetleri' sağlayan şirket olarak ödüllendirildik. Müşteri odaklılık yaptığımız tüm faaliyetlerin merkezinde yer alıyor. Her güne müşterilerimize odaklanarak başlıyor, onların beklentilerini karşılamak ve onlara en iyi deneyimini sunmak için sürekli çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- PRİME, TÜM DÜNYADA 200 MİLYONU AŞKIN ÜYESİNE ALIŞVERİŞ VE EĞLENCENİN EN İYİSİNİ SUNUYOR"

Prime'ın kendi müşterilerine Amazon'da alışveriş ve eğlence deneyiminin en iyisini, "Dünya Varmış!" dedirten avantajlarla sunan üyelik programları olduğunun altını çizen Marriott, "Sınırsız hızlı, ücretsiz ve esnek teslimat" temelleri üzerinde şekillenen Prime'ın tüm dünyada 200 milyonu aşkın üyesine alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunduğunu anlattı.

Marriott, Türkiye'de bu hizmetler arasında herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde gönderim seçenekleriyle hızlı ve bedava teslimat bulunduğuna değinerek, "Aynı zamanda her gün popüler markalardaki özel fırsatlara erişim, Prime Day'de müthiş indirim ve fırsatlardan faydalanma, Prime Video ile ödüllü film ve dizilere, Prime Gaming ile ise ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sınırsız erişime herkes ayda sadece 7.90 TL karşılığında sahip olabiliyor.



Prime üyeliğimizi 2020 yılının Eylül ayında Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturduk ve müşterilerimizin Prime'a olan ilgilerinin her gün daha da arttığını görmekten son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

Prime'ı eşsiz yapan şeyin uygun bir fiyata sunduğu benzersiz avantajlar olduğuna dikkati çeken Marriott, müşterilerin anında izleyebilecekleri binlerce film ve diziye, ödüllü yapımlara, geniş bir ürün yelpazesinde indirimlere ve hızlı-ücretsiz teslimata aynı anda sahip olabileceği başka hiçbir yerin olmadığına vurgu yaptı.

Marriott, hızlı ve ücretsiz teslimat ve üyelere özel indirimlerin dışından Prime'ın diğer avantajlarından da söz ederek, Prime Video ve Prime Gaming ile müşterilerine benzersiz eğlence avantajları sunduklarını söyledi.



Marriott, "Prime Video ile üyelerimiz, Amazon'a özel yapımların da dahil olduğu geniş bir popüler film, dizi ve belgesel seçkisine sınırsız erişim imkanına sahip oluyor. Prime Gaming ile ise tüm Prime üyeleri dünyanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor. Tabii tüm bunların en iyi yanı, müşterilerimizin hiçbiri için ek bir ücret ödemek zorunda olmaması. Tüm bu avantajlar aylık 7,90 TL'nin içerisine dahil." şeklinde konuştu.

- PRİME GAMİNG ÜYELERİ ARASINDA EN POPÜLER OYUNLAR: LEAGUE OF LEGENDS, GTA VE FIFA

En çok ilgi duyulan oyun ve filmlere dair detaylar veren Marriott, Prime Video'da özellikle Amazon Orijinal yapımlarının çok popüler olduğunu belirtti.



2018'den bu yana dünya genelinde Amazon Orijinal içeriklerinin sayısını 3 kat artırdıklarının altını çizen Marriott, The Boys, The Wheel of Time (Zaman Çarkı), Tom Clancy's Jack Ryan, The Underground Railroad, Sound of Metal, Coming 2 America, The Tomorrow War ve Being the Ricardos gibi yeni yapımları izleyicilerle buluşturduklarını anlattı.



Marriott, şunları söyledi:

"Bunlardan Zaman Çarkı prömiyer yaptığı ilk hafta, ilk üç bölümü boyunca 1 milyar dakikadan fazla izlenme süresi ile Nielsen'in yayın platformları dizileri sıralamasında 1 numara oldu. Bu yılın eylül ayında merakla beklenen ve kapsam ve ölçek olarak TV tarihinin en büyük prodüksiyonu olan The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi de Prime Video'da yayına girecek.



Benzer bir biçimde Prime Gaming'e de özellikle Türkiye'deki oyunseverler tarafından inanılmaz bir ilgi var. Hatta Türkiye, Prime Gaming'e üyelik açısından dünya çapında Amazon'da en hızlı büyüyen pazarlardan biri haline gelmiş durumda. Türkiye'deki Prime Gaming üyeleri arasında en popüler oyunlarda ise League of Legends, GTA ve FIFA öne çıkıyor."